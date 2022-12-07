台中悅樂旅店與烘焙名店法朋首度合作，12月15日至1月5日止，於台中獨家推出6吋國王派880元預購活動，並同步開放聯名住房專案，平日雙人房自2,880元起，於住宿期間將可領取1個限量國王派。

繼蛋黃酥熱潮後，源自法國傳統的國王派近年在台灣掀起新一波話題。而台北法式甜點名店─法朋烘焙甜點坊每年冬季限量推出的國王派，更是甜點愛好者間秒殺預購的美味指標。為此台中悅樂旅店今年與法朋合作，希望藉此提供客人更好體驗。

國王派是法國慶祝1月6日主顯節，家家戶戶必吃的傳統糕點，吃到藏有瓷偶的幸運兒還能戴上皇冠享受一整年的好運，因此也成為與親人好友共度聖誕跨年聚會的美好象徵。法朋擅長使用當季食材結合法式烘焙技藝，今年共推出經典、玄米德島地瓜兩款口味6吋國王派，11月中開啟預購、不到一週即全數完售，台中悅樂此次獨家爭取到全台最後30個限量6吋經典國王派，可自由選擇三梯次時間預購或搭配住房專案領取，邀請今年聖誕跨年與悅樂一同品嚐法國經典甜品。

法朋李依錫主廚特選義大利西西里島杏仁，打造香氣濃郁、風味鮮明的國王派內餡，搭配金黃酥脆的千層派皮，一口咬下酥脆派皮，豐富奶油香氣、杏仁甜味立刻在嘴中自然擴散，呈現細緻而多層次的風味變化，不論搭配茶或咖啡都是最佳組合，內藏的小瓷偶與皇冠道具更能隨時變身聚會活動的完美話題焦點。

位於台中舊城區核心的台中悅樂旅店，距台中火車站步行5分鐘，全棟共計41間客房，陽光客房、活力雙人房、精彩四人房、歡樂四人房及青春背包客房，空間大小自6.7坪~8.7坪不等，涵蓋雙人、四人及特色的背包客鋪位房型，飯店設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格。飯店規劃自動入住設備、全館免費WIFI、共享單車、洗衣間、共享工作空間、閱讀區、全天咖啡茶飲供應、展演舞台、共享廚房及廚具設備等多元服務，搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現作爆米花與在地零食供應，邀請旅客如到朋友家作客般輕鬆自在，感受充滿熱情與活力的住宿體驗，滿足商務、家庭旅行的不同需求。