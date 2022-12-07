台灣立院打架文化成為日常，榮登Google搜尋關鍵字排行，日前斯洛伐克訪問團抵台更當場模擬，有趣情景令網友哭笑不得，火紅程度堪稱世界奇觀。不過現在就連非洲國家塞內加爾也跟著效法，一名懷孕的女議員遭反對派人士對手動腳，所幸被送往醫院治療後沒有大礙。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、非洲新聞台報導，這起議會全武行發生在西非國家塞內加爾，當時針對司法部2023年預算進行投票，一名反對派官員桑布（Massata Samb）先是朝穿著黃色傳統服飾的女議員恩迪亞耶(Amy Ndiaye)狠甩一巴掌，不甘被攻擊的她隨手拿椅子衝出座位回擊，下秒竟被另一名議員尼楊（Mamadou Niang）踹肚皮，兩派人馬開始隔空叫囂，其他人趕緊架住恩迪亞耶，避免衝突越演越烈，會議最終被迫暫停，受害女子也隨即被送往醫院治療。

"A violent brawl broke out in the Senegalese parliament after an opposition lawmaker slapped a colleague..#Senegal#SEN pic.twitter.com/LXrRC6xiaP — Ebu Taira (@EbuTaira) December 6, 2022

目前女子已針對2位攻擊官員提告，消息人士透露，「他們意識到惹禍上身馬上躲起來」，目前警方積極展開搜索。

這起議會暴力事件曝光後便在國內激起大規模撻伐聲浪，恰巧發生在一年一度聯合國支持少女受教育，以及保障婦女權益等相關計畫的宣傳期，這是由該國總統兼非洲聯盟現任主席薩爾(Macky Sall)參與支持的活動。