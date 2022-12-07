現代人為了確保能充分獲得各類營養素，常會補充保健食品，但保健食品應該如何保存，以確保其保健效果，藥師表示，保健品等藥罐打開後，內含的棉花與乾燥劑應立即取出、勿在放回瓶內，以免藥品吸附水氣後變質，不只失去藥效，還可能產生質變，讓藥品不只未能治病，反而成為害命的毒品。

藥師蘇柏名在「如果云知道」中表示，保健品瓶內的棉花、乾燥劑等物都是為讓瓶內藥品保持乾燥之用，一旦開封後，這些防濕物就接觸空氣中的水氣、成為潮濕物，此時再將棉花、乾燥劑等放入瓶中，會導致藥品或保健品受潮而質變，「藥品若質變可能影響藥效，也可能產生未知的毒素，讓治病的藥品變成毒品。」

蘇柏名表示，一旦打開上述藥瓶，就應將內含的棉花、乾燥劑、塑膠袋等，一併丟棄，勿在放回瓶罐中，多做此動作可確保藥效及身體健康。

針對民眾常不確定保健品是應否放在冰箱，國健署表示，藥品保存尤以防潮最為重要，若放在冰箱會吸附水氣，增加變質的風險，除非保健品特別註明需冷藏，否則都不應放在冰箱，只要放在於陰涼、通風的室內中即可。