台中清水1歲女童「小桃子」，上月在蔡姓保母家突昏迷，送醫檢查發現顱內出血，手術後仍插管昏迷，經積極搶救，仍於本月2日拔管。小桃子的母親7日由市議員林祈烽陪同出面，她指控台中市社會局在事件曝光後才積極調查，但之後又無聲無息，自己還是透過媒體報導才知道蔡姓保母遭檢方收押。

台中市社會局表示，上月8日接獲通報，第一時間就啟動行政調查且要求保母停托1周，因該案仍在司法調查中，市府在未確認保母違法事實前，無法禁止其收托，而經社會局持續溝通後，在11月19日再以人身安全為由要求保母暫停照顧小孩。

小桃子的母親說，女兒在加護病房治療期間，出現血尿、右肺坍塌等情況，真的讓人相當捨不得，如果保母沒有對孩子施虐，就不會發生後面這些事；原本家屬相信社會局、警方會積極調查，卻始終等不到後續消息，甚至後來社工要她聯繫家防督導、且之後對訊息都未讀，令家屬無法接受。

小桃子的母親難過說，真的很想知道孩子當初到底是被如何對待，事情的真相是什麼？更希望保母被關越久越好，不要再有下個受害的小孩。

林祈烽怒斥，社會局的態度根本是想要大事化小、小事化無，企圖掩蓋事實，市府消極怠惰且不作為，才使得臺中虐嬰虐童事件層出。

社會局強調，台中地檢署宣布保母收押後，社會局隔日即依照其收押理由、依兒少權法規定廢止其保母登記證，過程積極且無偏袒、拖延情況；社會局長彭懷真在案發後多次當面與家屬對話、傾聽，更要求醫院儘速完成傷勢鑑定報告，複判報告及行政調查資料皆已送交地檢署偵辦。

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