高雄市義守大學有來自40多國、近1500位的境外生，觀光餐旅學院學子特別在校內實習課程，推出異國料理，要讓不同國家學生都有機會吃到家鄉味，因此餐旅管理學系大二學生團隊，就規劃印尼、港式、義式以及日式等異國料理系列，首先搶先登場的印尼料理「印家寶藏」，不單有道地的餐點，服務學生還穿上印尼傳統服飾batik，展現濃厚的異國風情。

「印家寶藏」有加多加多沙拉、巴東牛肉附印尼香飯、印尼冰茶、爆漿班蘭椰絲球佐奶油香蕉等，從前菜、主餐、飲品到甜點，學生精心烹飪。

主餐巴東牛肉附印尼香飯，以特製香料入鍋爆香，接著再放入牛肉、自製高湯加以燉煮而成，微辣開胃的巴東牛肉搭配香氣四溢的印尼香飯，再加上濃郁的椰奶調味，一道香辣中帶有濃郁椰香味的傳統印尼料理驚豔四座。

國際學院國際觀光餐旅學系印尼學生說，巴東牛肉附印尼香飯，在調味上有把香料的味道炒起來，再搭配上軟嫩的牛肉，吃起來香辣又美味。餐旅系大三王柏睿也特別前來光顧，他表示印尼菜屬於重口味，學弟妹有針對台灣在地口味調整，接受度非常高。

擔任甜點製作的學生林瑞芬，是「印家寶藏」的靈魂人物，因為她本身就是來自印尼，不但分享印尼料理的風味與特色外，還指導同學製作印尼菜，將最道地的印尼料理呈現在校園中。

主廚謝宗樺表示，校內實習的訓練不只是製作料理與營運規劃，同時還有同儕之間的溝通與配合，過程中他學習到團隊合作的重要性，此次的體驗收穫滿滿。

餐旅系主任劉姚伶表示，學校提供完善的教學設備及實習餐廳，學生從入學開始就循序漸進培養專業知能，讓每位學生可以發揮所長，親自參與餐廳營運、內外場等不同的工作內容。