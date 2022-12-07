每年元旦總統府前升旗典禮都會安排知名高中學生樂儀旗隊表演，承辦單位上周邀請景美女中樂儀旗隊參加明年元旦表演，景美女中校長周寤竹7日受訪指出，由於景美女中樂儀旗隊在元旦前連續2個週六另有活動，若再安排表演，練習時間過倉促，也擔心過度消耗學生體力而婉拒邀約。

周寤竹說明，學校上周六接獲承辦單位邀約後，立刻在本周一徵詢師長及學生意見，討論後考量多項因素決定婉拒，事後以文字方式向家長及學生說明。

首先，樂儀旗隊早在元旦前2個假日安排好活動，要是再加上元旦升旗典禮表演，等同學生們連續3個禮拜出隊，擔憂他們體力吃不消。其次，上述2個表演活動早在半年前敲定，樂儀旗隊正積極準備中，現在再多加行程，練習會過於倉促。

她強調，學生都希望平時練習成果能被外界看見，很珍惜每一次演出機會，也相當感謝總統府承辦單位的邀約，只是評估學校目前條件不合適，才決定不在元旦當天演出。

該校主任教官則說，景美女中不像北一女就在總統府附近，學生們要如何集合、前往表演場地都是校方需要考量的點，尤其元旦當天表演排定凌晨5時、4時要集合，還須解決交通及安全問題。若能在3個月之前邀約，各項行政作業、場地等會更容易安排。