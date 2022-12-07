「鳶峰星空劇場」7日落成，南投縣長林明溱主持剪綵及揭牌典禮。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

鳶峰星空劇場揭幕，中央大學特別頒贈「編號207661合歡山小行星」銘版。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山暗空公園海拔2750公尺，是絕佳的觀星景點，攜手工研院打造「鳶峰星空劇場」7日落成，南投縣長林明溱主持剪綵及揭牌典禮。林明溱說，10、11日兩天提供8場次試營運，即日起在仁愛鄉住宿旅客，可憑住宿憑證上「南投好好玩」網路平台免費報名預約，體驗最先進的沉浸互動式星象劇場。

鳶峰星空劇場為梯次型的互動劇場，採用星象儀搭配直徑4公尺圓頂投影銀幕，放映動畫《尋找守護星‧星獸傳奇》，內容包含台灣黑熊、北峰玉山圓柏、杜鵑花、蝴蝶王國、水鹿、櫻花鉤吻鮭等特有動植物，塔羅灣溪、精英瀑布、合歡群峰在地地景，透過狩獵、鳥占、火占、夢占等原民故事與天文知識，交織而成的天文奇幻旅程。

動畫穿插了互動機制，觀眾可以藉著入場時領取的「尋星鏡」與天幕影像互動，每個尋星鏡有著不同的顏色與圖騰，民眾將尋星鏡瞄準天幕上的影像，會發現自己的專屬圖騰與顏色出現在天幕上，並引導一隻繡眼畫眉鳥在天幕上飛翔。透過互動推進劇情，結局也變得不同，離開時每人會獲得1張紀念卡片，有專屬的今日占卜幸運詩籤。

林明溱觀看劇場後持尋星鏡體驗互動遊戲，覺得新奇又好玩。林明溱說，星空劇場以嶄新的互動介面與顯示技術，打造獨特的天文體驗，創造個人專屬回憶；合歡山是台灣天文聖地之一，縣府購買數支天文望遠鏡讓民眾觀星，為清境觀光增添新亮點。

鳶峰星空劇場揭幕典禮時，中央大學特別頒贈「編號207661合歡山小行星」銘版，該小行星是由國立中央大學鹿林天文臺林啟生與葉泉志於2007年8月6日發現，並通過國際天文聯合會（IAU）認證編號，刊登於2019年4月6日出版的《小行星命名公告》，未來將懸掛於劇場內留念。