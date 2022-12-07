看好自駕車及電動車產業發展，國內車用電子大廠輝創電子，投資22億元，在高雄和發產業園區擴建車用防盜系統、攝像頭及停車輔助系統新廠，7日啟用，成為高雄首座自駕車測試場。

輝創電子和發新廠7日舉辦啟用典禮，輝創董事長江義行、高雄副市長羅達生、以及立委林岱樺蒞臨參與，日本、印度客戶也都派員參加，共同見證新廠落成啟用，推進高雄車用產業發展。

輝創電子董事長江義行指出，輝創深耕高雄34年，秉持「不斷創新、追求完美、互惠原則」理念，專注於汽車電子週邊部品技術研發、生產製造，在車用防盜系統、停車輔助系統、車用攝像頭等產品，已是全球主要供應商，產品更獲多項國際品質認證。

江義行表示，中美貿易戰帶動台商回流，看好高市府推動5G AIoT及電動車產業發展，決定加碼投資高雄，其中，7億元用於擴廠增購設備，提升車用防盜、攝像頭及停車輔助等系統產能，另投資15億元，打造四輪車及二輪車自駕測試場，將創造340個工作機會。

他說，希望藉由汽車電裝技術與電子新科技的結合，為客戶提供更優質的產品與服務，朝產品多元化、行銷國際化方向邁進。

高雄副市長羅達生應邀出席致詞時指出，輝創電子擴建新廠，將完備車用電子系統與零組件供應鏈，加速高雄在地產業發展。

羅達生表示，高市府近年推動半導體、材料及5G AIoT產業發展，其中，台積電在楠梓新廠投入特殊製程供應車用電子晶片，未來從上游材料與晶片到下游智慧科技，高雄將在電動車及車用電子產業扮演關鍵角色。

高雄經發局長廖泰翔表示，高雄推動產業轉型，兩年來推動仁武、橋頭、楠梓及亞灣等四大園區開發，串連南科形成南部半導體S廊帶，吸引國內外大廠進駐投資，新增投資額近6千億元，創造超過4萬5千個就業機會。

他指出，高市府比照中央成立「投資高雄事務所」，提供投資企業一站式專人服務，歡迎更多大廠加入投資高雄隊，高市府一定會提供最好的服務。

高雄經發局表示，和發園區目前已有70家廠商進駐，總投資額約548億元、年產值逾972億元，就業人口超過萬人，導入智慧化管理打造低汙染、低排放永續園區。

該局說，7日啟用的輝創新廠及車輛測試場，位於和春基地A6-5、6兩坵塊，佔地5,566坪，預估年產值約1.4億元，公司總產值可望突破今年30億元高峰，至於車輛自駕測試場將作為驗證智駕取車、自動停車、毫米波雷達警示及怠速熄火等產品應用，為高雄首座車輛自駕測試場。