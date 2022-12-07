首屆「高中職信託知識競賽」與「大專生信託2.0企劃創意提案競賽」結果出爐！信託公會秘書長呂蕙容指出，此次比賽是由信託公會委請銘傳大學金融科技學院規劃，從10月31日開跑，詢問與報名超踴躍，總計多達113隊報名，吸引近20校300餘名學生參加。

呂蕙容指出，為增加學生對信託觀念的了解，於競賽前舉辦了八場講習，來自全國各高中職與大專院校師生的回饋與詢問也十分踴躍，經過知識競賽初賽與創意提案競賽初審的程序，計有高中職32隊與大專組14隊分別進入決賽，並於12月7日公布優勝隊伍。

其中，大專組前三名為：銘傳大學臺灣新文革隊、致理科大超級六人幫隊、致理科大信託競賽隊；高中組第一名則是華僑高中花城隊、高職組第一名為鶯歌高職單身夜總會隊。

呂蕙容提到，今年配合金管會發布推動信託2.0第二階段計畫「信託校園扎根計畫」措施，信託公會今年分別與銘傳大學、致理科技大學簽訂信託產學合作契約；產學合作專案內容活潑，是針對各大專院校與高中職學生設計，讓學生用輕鬆的方式學習信託知識。

本次委請銘傳大學規劃的「大專院校與高中職創意發想與知識競賽」是首次以競賽模式辦理信託教育與推廣工作，成效十分顯著。除透過舉辦講習讓青年學子對信託有初步了解，也讓學子們透過競賽獲獎的榮譽，為日後進一步以信託做為職涯或學習規劃奠下基礎。

銘傳大學金融科技學院林盟翔副教授指出，本次接受信託公會委託舉辦「大專院校與高中職創意發想與知識競賽」十分有意義；也投入不少心力與資源建置活動網頁與社群，未來待競賽結束，也可留做為大專院校與高中職師生聯繫與討論信託觀念、以及宣達信託活動的常態管道。

呂蕙容最後提到，今年首次舉辦的「大專院校與高中職創意發想與知識競賽」是一次很好的開端，未來會持續推動「信託校園扎根計畫」相關活動，也希望能帶動更多學校願意與信託業進一步合作，讓信託觀念扎根，讓信託服務成長興盛。