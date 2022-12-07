爭取連任的嘉義市長黃敏惠到市場拜票，民眾送菜頭，祝好彩頭 。（黃敏惠團隊提供／廖素慧嘉市傳真）

民進黨嘉義市長候選人李俊俋（左）由高雄市長陳其邁陪同掃街拜票。（李俊俋團隊提供／廖素慧嘉市傳真）

民進黨嘉義市長候選人李俊俋（左）由高雄市長陳其邁陪同掃街拜票，民眾熱情回應。（李俊俋團隊提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長重行選舉剩11天，爭取連任的市長黃敏惠今天起請假，全力投入選舉，到市場拜票，民眾熱情送蒜、菜頭，高喊「凍蒜」；民進黨市長候選人李俊俋由代理黨主席的高雄市長陳其邁陪同掃街拜票，民眾也熱情拍照、握手。

尋求連任的嘉義市長候選人黃敏惠，今天起依法開始請假，由議員張秀華、鄭光宏，以及西區里長聯誼會會長李振煌和多位里長陪同，到北興市場掃街拜票，親自向民眾懇託。

黃敏惠與民眾互動熱絡，有熱情的民眾看到黃敏惠的臉書直播拜票現況，趕緊跑出來，和黃敏惠握手，也有民眾送蔥蒜、菜頭，都預祝黃敏惠高票連任，許多買菜的民眾也停下腳步爭相與黃敏惠握手。

李俊俋則由陳其邁陪同車隊掃街拜票，沿途有開車民眾按汽車喇叭回應，也有人為比讚、比YA加油，還有民眾放鞭炮祝福，而在車掃結束時，陳其邁和李俊俋也和等候在競總的支持民眾、以及團隊夥伴一起開心合照。

李俊俋與立委陳明文及王美惠、國策顧問黃俊森、競總副主委陳茂松及黃露慧議員，以及黨籍議員黃大祐、凌子楚、蔡文旭、議員當選人林煒軒、黃敏修、黃盈智一齊高呼「凍蒜」，營造團結氣勢。