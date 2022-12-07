台南大廟西羅殿的天公爐上月被人插生雞腿，警方在本月2日逮到兇嫌，兇嫌辯稱為了還願，而台南上月也發生「學甲開88槍」槍擊案，警方在選前信誓旦旦稱會逮到人，但事發至今25天仍讓槍手逍遙法外，臉書粉專酸「埋雞腿的比開88槍的還先抓到，有夠荒謬」，網友說「埋雞腿果然是比開槍還窮凶極惡」。

台南市中西區知名大廟西羅殿的天公爐上月27日清晨被人埋入生雞腿，經廟方報警追查後，警方循線查出台中市30歲呂姓男子涉案，並於本月2日前往台中找到呂男，詢問後依刑法公然侮辱壇廟罪嫌函送台南地檢署偵辦，據了解，呂男疑有情緒障礙，說話顛三倒四，還說這麼做只為了「還願」。

不過反觀發生在九合一大選前，台南學甲發生88槍重大槍擊案至今未能破案，警方雖查出槍手孔祥志當天凌晨先在當地某科技公司射擊58發子彈，稍晚又在議員候選人謝舒凡競選總部鐵門掃射30槍，警方陸續對綽號「紅龜」的洪政軍與孔男發布通緝，2人卻遲未落網，成為選前、選後的政治攻防話題。

臉書粉專「台南式Tainan Style」發文酸說「廣澤尊王有跟你說祂想吃土窯雞腿嗎？埋雞腿的比開88槍的還先抓到，有夠荒謬，哈。」其他網友留言「雞腿比較好抓啦，鴨頭不好抓」、「這個標題好笑，果然是雞腿比較香」、「台南治安真的好棒，埋個雞腿而已逃到台中都抓得到」、「埋雞腿果然是比開槍還窮凶極惡」。