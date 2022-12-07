斥資逾3.5億元的高雄市立楠梓足球場，今年11月正式落成啟用，近日卻遭質疑未能申請國際認證。對此，高市府運發局澄清，楠梓足球場人工草皮材質及各項測驗項目均通過國際足總（FIFA）認證，為了更有效推廣足球運動，在場地中有畫設2座8人制場地線條（黃線）而無法申請國際認證，未來只要塗銷黃線就能通過認證。

高市府運發局長侯尊堯指出，高市府響應體育署推動足球運動發展政策，規畫新建楠梓足球場，可以作為賽事及訓練之用，場地包括1座11人制人工草皮足球場，及1座11人制天然草皮足球場，而看台觀眾席設置於人工草皮球場。

侯尊堯說明，運發局進一步檢討相關規範，考量楠梓足球場配合高雄國家體育場辦理國際賽事作為副球場使用，應設計為天然草皮並設有看台觀眾席，以符合國際賽事對草皮材質及設置觀眾看台席的要求，而另1座11人制人工草皮足球場為東西向場地，為提供不同賽制訓練，以黃線畫出2座南北向8人制足球場。

侯尊堯進一步表示，楠梓足球場已通過國際足總（FIFA）人工草皮材質及各項測驗項目，專業實驗室認證符合國際足總所有檢測規範，只是在2座8人制場地線條的畫設上無法申請場地認證，但這並不影響場地使用及訓練進行，經於去年9月與體育署、足協等相關單位討論後，同意取消場地國際認證。

侯尊堯強調，楠梓足球場作為基層足球訓練的重要基地，在推動11人制、8人制足球上都扮演重要角色，不僅可以辦理三級賽事，同時也是國家體育場未來舉辦國際賽事時的副場地，場館興設應依使用目的分級區分，楠梓文中足球場定位為高雄市中級足球場，未來市府也將與體育署、足協、等單位共同推動基層足球運動，希望培養出更多足球強將。