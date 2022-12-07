台北市文山區公所主任祕書王文秀，在擔任台北市殯葬管理處副處長期間，被檢舉洩漏2件殯葬處採購案資訊，護航特定廠商得標，檢方聲押後，台北地方法院裁定羈押，並禁止接見、通信。王提抗告，遭台灣高等法院駁回確定。

台北地院認為， 王女雖然否認檢察官所指涉的職務賄賂罪、來源不明罪，但審酌聲請書附卷中相關共犯即證人、共犯等人陳述，相互勾稽及核對彼此陳述後，確認她有3次向證人收取款項，以及於特定期間帳戶內額外增加200餘萬元之事實。

北院指出，證據雖不足認王女具職務賄賂犯罪嫌疑，但她當時身為殯葬處副處長法定職務範圍間，利用各種機會向行賄共犯收取款項，且前開帳戶增加200餘萬元尚無其他事證可認被告係合法或合理收入，故足認她涉嫌重大，有串證、滅證之虞，並有羈押被告之必要。

王女提抗告辯稱，檢察官曾於另案偵查中主張她帳戶不明款項總計約120萬多元存入，以涉犯財產來源不明罪嫌向法院聲請羈押，但本案她涉犯財產來源不明罪之期間與前案有1年多之重疊，檢察官重複聲請羈押顯違反一事不再理原則，高院認為她抗告無理由，裁定駁回確定。