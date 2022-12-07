電感廠今展科（6432）公布11月營收，受惠於11月工作天數回復正常、面板廠急單湧入，今展科單月營收重新收復9,000萬元大關，較10月份大幅成長27.47％，寫最近半年新高紀錄，儘管急單效應仍在，不過12月有年終盤點，將干擾若干急單效應。

今展科7日盤後公告11月業績，擺脫十一長假的干擾，加上面板廠急單湧入，今展科11月營收登上近六個月以來高點，達9,025萬元，月增27.47％，但年減18.55％，累計今展科今年前十一月營收達10.39億元，年減16.48％。

今展科為TV面板控制板電感供應鏈，面板廠包括友達、群創、京東方、惠科均為其客戶，今展科日前舉辦法說會時表示，面板產業的稼動率已經從10月的60％，進一步提升至11月的65％，絕大多數的面板客戶11月已重啟拉貨動能，急單以及工作天數回復推升11月營收。

12月雖有長假前的提前拉貨潮，面板廠的急單效應仍在，不過12月有年終盤點，今展科認為，仍對12月營收造成影響。

今展科已經網羅與繪圖晶片廠有淵源的團隊，並斥資人民幣2,000萬成立今鵬先進科技，瞄準GPU伺服器、高階顯卡等高階應用、投入研發，雖然景氣急凍衝擊新伺服器平台延後，但今展科已成功切入AMD、MeTax的公版，成為獨家供應商（Only Source），未來代工大廠採用之後，可望進一步放量。