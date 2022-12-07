軒郁國際（6703）受惠旗下iQueen愛女人購物網平台，在雙11購物節繳出漂亮業績，11月營收2.91億元，年增62.61％，創今年新高。累計1-11月營收15.59億元，較去年同期成長23.69％。

軒郁表示，11/11全天網站共湧入近15萬造訪人次，累計新增會員數與成交筆數均較去年同期增加雙位數，品牌館當日活動業績均創下歷史新高，展現集團品牌整合行銷的綜效。

在研發表現方面，截至第三季，軒郁研究發展投入費用連年持續成長，相較去年成長29％，旗下子公司新普利研發團隊於2022各大國際發明展有豐碩成果，分別於倫敦ITE國際發明、加拿大iCAN國際發明創新獎與克羅埃西亞INOVA國際發明展，其研究成果「具心血管保健之發酵乳製品」，囊括三面金牌的佳績，為軒郁集團研發能量的累積有卓越貢獻。

另一方面，軒郁再次用美妝創新與科學實證榮獲國際發明展肯定，費時5年與弘光科技大學易光輝、王曉芬教授再次共同研發出「有效淡化斑點與黑色素之天然植物美白複方精油」與世界首創專利的「天然植物防曬複方精油」亦在第74屆德國紐倫堡創新發明展中拿下雙面銀牌。

軒郁今年在國際發明獎中拿下3金2銀的亮眼成績，證明軒郁國際除了有亮眼的品牌行銷能力外同時具備創新研發能量和發明實力，透過獎項的肯定呈現於國際舞台上，未來也將研究發明專利產業化，加強臺灣美妝保健品牌價值，提升旗下品牌國際競爭力。