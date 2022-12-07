台北富邦銀行致力成為國內數位金融領航者，積極投入發展便捷的創新金融服務，不僅深受市場熱烈迴響與客戶高度肯定，今年已囊括多項國內外數位金融大獎，日前再榮獲《數位銀行家（The Digital Banker）》以及《全球銀行及金融評論雜誌（Global Banking & Finance Review）》共六大獎項，彰顯北富銀經營數位金融的卓越成績備受國際肯定。

繼2019年與英國最大線上資產管理公司Nutmeg合作推出「奈米1號」後，北富銀今年再與富邦投信合作推出「奈米2號」，「奈米投」運用「切小股」與「再平衡投組運算」等獨家分割交易技術及帳務運算系統，讓客戶小額即能享有多元化配置的ETF投資組合，並依據市場波動或變化動態調整投組配置的整體風險；另外，「奈米投」提供「邊刷邊投」功能，當消費者獲得刷卡回饋時，同步記下回饋金額，累積至指定門檻即從客戶帳戶扣款投資。截至今年10月底為止，北富銀奈米投資產管理規模已達新台幣33億元，「奈米投」的創新服務以及帶動數位客群成長動能，更榮獲《數位銀行家》「年度最佳新產品上市-首獎」及《全球銀行及金融評論雜誌》「最佳新型數位理財服務獎」。

為了提供客戶更便利的使用體驗，北富銀將最常用的數位金融服務整合於LINE官方帳號中，透過「一鍵服務」提供存款、外匯、信用卡、貸款、投資等金融服務，打造以客戶需求為中心的服務模式，同時亦透過LINE官方帳號進行分群溝通。據北富銀統計，官方帳號所推播之訊息開啟率高達近四成。北富銀透過LINE官方帳號所達成的卓越社群經營成效，獲得《數位銀行家》「最佳社群媒體行銷活動獎」。此外，北富銀、LINE Pay與策略夥伴運用LINE Pay行動支付作為金融服務入口，於「保險服務平台」實現保費即時查詢、繳費通知、輕鬆繳付及交易安全，提供客戶一站式金融服務，落實金融服務融入生活，因而榮獲《全球銀行及金融評論雜誌》「最佳新型保險支付獎」。

為了創造更便捷的支付體驗，北富銀積極協助台北市政府打造「智慧支付平台pay.taipei」，讓市民透過網路便可快速繳納超過80項北市生活圈的公用費用。且北富銀透過「電子支付清分算平台」，協助北市府整合串接行動支付業者代收對帳及代付撥款等事宜，大幅節省支付業者與政府機關人力、時間與匯款成本，實現帳務整合智慧化，今年來已獲多項大獎，日前再獲《全球銀行及金融評論雜誌》「創新支付傑出獎」肯定。

此外，著眼於「手機即是銀行」的趨勢和行動服務模式，北富銀積極打造便利的行動銀行APP，提供更完整的個人化服務，協助客戶快速檢視資產狀況，以及提供線上申購理財商品，讓客戶不須臨櫃便能享受全面的金融服務，獲得《全球銀行及金融評論雜誌》「數位財富管理傑出獎」。