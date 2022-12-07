為鼓勵節能卓著企業，經濟部今7日在臺大醫院國際會議中心舉行「節約能源表揚大會」，由經濟部長王美花頒發第29屆節能標竿獎，表揚32家節能標竿單位，包括20家公民營機構與學校及12所國民中小學獲獎。

經濟部表示，響應國際2050淨零碳排趨勢，本次節能標竿獲獎單位充分展現對氣候變遷及永續議題的重視，共計推動420項節能工程或相關措施，透過智慧能源管理系統、導入低碳製程、ESCO節能改善及循環經濟等方式，逐步邁向淨零轉型。本屆節能標竿得獎單位計可節省1.31萬公秉油當量，相當於減少6.48萬噸二氧化碳排放，約167座大安森林公園1年碳吸附量。

能源局說明，本屆獲獎20家節能標竿方面，共計6家分屬石化業、化學製品製造業、電子業、中小企業（食品業）、醫療業及學校榮獲金獎肯定，各家得獎亮點各有其領域的優越特色。

經濟部說，長春石化苗栗廠獎勵員工創意發想，執行節能減碳創意方案達106件，同時將汽電共生機組燃煤轉換成天然氣、持續發展碳捕捉再利用（CCU）技術、冰水機汰舊換新節能達30％及建置沼氣發電等措施，榮獲標竿金獎實至名歸。

羅門哈斯亞太研磨材料採行創新節能措施，將空調系統冰機冷媒側添加奈米級化電磁分子，清除管路積碳，有效提升設備效率，使冰水主機耗電量下降4.22％，並自行開發轉換區吸塵設備光感式自動啟停裝置，減少生產線吸塵器空轉，節省不必要的浪費，亦獲得金獎殊榮。

友達光電L8A廠透過智慧節能管理系統，善用大數據資料分析，導入多項AI節能改善方案，不需投入太多資源，即展現金獎優越節能成果，近3年不僅節電達6.4％，同時也降低15％生產成本，整體產能更提升30％以上。

聖源生技食品從根本改善廠房耗能的問題，引入多項節能設計應用於新建廠房，確保食品品質並降低能耗，堪稱食品界的最佳節能典範。

財團法人彰化基督教醫院，導入ISO 50001能源管理系統，並搭配ESCO節能改善，採用高效率冰水主機，透過監控系統進行運轉最佳化，有效降低空調耗電與提升空調系統穩定度，堪稱醫療界節能行動家。

淡江大學建置能源管理系統並導入AI大數據分析，以系統化、智慧化的方式管理學校用電，逐步汰換學校內老舊耗能的空調、冰水主機及照明等，提升整體用電效率，同樣獲得金獎肯定。