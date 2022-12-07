環保署度首度辦理全國績優公廁評比，「水銡利廚衛生活村」結合水龍頭意象，宛如走進水的世界，更長年配合辦理公廁清掃學習課程，榮獲公私協獎殊榮。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

環保署度首度辦理全國績優公廁評比，「水銡利廚衛生活村」結合水龍頭意象，宛如走進水的世界，更長年配合辦理公廁清掃學習課程，榮獲公私協獎殊榮。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

環保署度首度辦理全國績優公廁評比，彰化縣田中火車站獲中區交通場站類績優廁獎。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化公廁超級讚，榮獲環保署表揚3處優質公廁。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

環保署度首度辦理全國績優公廁評比「我家的公廁超級讚」，選出20處績優公廁，彰化縣「彰化縣田中火車站」獲中區交通場站類績優廁獎；「彰化縣政府城市觀光發展處」得全國觀光遊憩類績優；「水銡利廚衛生活村」摘下公私協力獎殊榮。

公廁是使用率最高的公共設施，彰化縣共有1800多座列管公廁，有的讓人方便後，心曠神怡，有的卻髒臭到讓人感覺超憋屈，「再也不來了」，怎麼提升公廁品質，讓人超級有感。

環保署首創全國公廁評鑑，競爭雲集的20名榜單，彰化縣舊佔3名，讓人刮目相看，彰化縣環保局大受鼓舞，7日召集各鄉鎮公所等機關、團體開會，將進一步擴大列管公廁，並在公廁顯眼處，張貼QR掃苗碼，蒐集使用者回饋的意見，一起監督，讓公廁管理更上軌道。

今年得獎公廁，「彰化縣田中火車站」男女廁間1：5，並設有嬰兒座椅、尿布檯等友善設施；「彰化縣政府城市觀光發展處」使用者多為戶外運動、觀光遊憩之民眾，廁間內裝設換衣鏡，便於更衣，並設有通報機制，確保公廁功能性與清潔度。

「水銡利廚衛生活村」為彰化最熱門觀光景點之一，造型結合水龍頭意象，宛如走進水的世界，更長年配合辦理公廁清掃學習課程。

彰化縣環保局廢棄管理科長陳金蘭表示，要維護公廁，除了管理單位要維護清潔，使用者也要有公德心，就有廟宇的公廁，使用沒兩下，衛生紙被濫用塞爆、黃金洩漏等，讓清潔人員紛紛「告辭」。

彰化縣環保局也開始積極向企業發動募捐衛生紙、香皂、洗手乳和清潔用品等和垃圾車，希望有心企業除了捐助買救護車、認養路燈之外，關注「人人都用得到」的環保領域，也是做功德。