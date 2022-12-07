國票金控成立來首度辦理3億股現金增資今（7）日股東繳款已全數完成，總計募資金額30億。在增資後，營運資金及資本結構進一步強化，有更大的風險胃納因應市場的波動，並且提升業務操作能量，蓄積成長的動能，助益未來長遠的擴大發展。

國票金控增資之後，雙重槓桿比將由123％降至113％，負債比將由23.73％降至13.53％，財務結構大幅改善且優於金控同業平均。國票金控總經理蘇松輝指出，國票金控成立至今首次辦理現金增資，漂亮出擊，順利完成，感謝全體股東、員工、客戶及投資人的支持。

國票金控表示，除原股東認購8成，提撥10％於市場公開承銷抽籤，中籤率僅約14％。另提撥10％給國票金控集團員工認股，員工認股部分雖有一年閉鎖期，但認購意願仍相當踴躍，認購繳款率近99％，對於公司未來展望樂觀。

近年來國票金控旗下子公司不論在營運績效的表現，市場地位的提升，都有顯著的成長，反應在股價長期投資報酬的表現，讓長期投資人感到十分滿意，主要股東展現認購意願，支持公司在利率循環中乘勢擴張，未來將有更好的報酬績效表現。

原股東未足額認購部份，主要以部份外資法人、官股行庫未編列預算及內部投資政策等原因，未參與認購。為符合法定增資時程，經董事會授權董事長洽特定人認購股數僅約20％，大約6萬張，約為增資後股本之1.7％，已於3天承諾期間內收足，洽特定人對象並未排除原股東，但基於公司最大利益及符合主管機關政策，對認購之特定人，落實盡職調查資金來源及同一關係人查核，經通盤考量擇定特定人名單，洽外資部份僅佔此次增資之2.7％，增資後股本之0.23％。

另於國票金控11月董事會時，因可供洽特定人認購之股數尚屬未知，故當時並未承諾或拒絕任何股東之認股要求。由於投資人踴躍登記認購，迄10月中已有逾10萬張準特定人登記，名單並送主管機關參考，惟最終特定人張數僅約6萬張，因此，洽特定人部份，並未洽任何主要股東或其同一關係人。