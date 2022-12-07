網紅「髮蠟哥」何翊齊2020年10月與高雄董姓男子商討房屋租約時，遭到董姓男子巴頭，於是髮蠟哥報警處理，但髮蠟哥認為到場處理的警方疑似包庇董男，氣得開直播嗆蔡姓副所長「黑道警察掛勾」，髮蠟哥此話一出，蔡姓副所長直接提告。高雄地方法院簡易庭依誹謗罪判「髮蠟哥」拘役55日，髮蠟哥不服上訴，還打悲情牌表示自己罹癌也沒錢，但二審法官認為原審認事用法無不合處，判髮蠟哥敗訴。

髮蠟哥與董男見面討論租屋事宜，過程中一言不合，董男向髮蠟哥標罵「死胖子、X你媽、你都不怕死」等言語，髮蠟哥不甘受辱，拿起手機錄影蒐證，竟遭在場董男的陳姓友人出拳巴頭，髮蠟哥氣得當場報警。

警方到場處理時，髮蠟哥情緒滿點，認為自己是被害者，為何警方只抓他、不抓董男，疑似執法不公，還當場開直播說「副所長對我很兇，你們有看見嗎？被人打受害者是被害者，副所長還對我很兇，我跟你們講，相信他們都有熟，黑道警察掛勾……剩下的人都沒有抓，只抓幾個而己」。

蔡副所長供稱，當時他和員警趕到現場，將何男與衝突對象分開，他還指揮員警將何男帶到警車上冷靜隔離，當天動手的人也都有被上銬，全依相關規定處置。面對髮蠟哥的無端指控，氣得提告妨害名譽。

高雄地方法院簡易庭認為，何男在直播中公開事發地址，還強調自己要去福德二路派出所作筆錄，任何人只要一查就知道何男針對的是蔡姓副所長，何男言行已損及蔡姓副所長的社會評價及名譽，依誹謗罪判拘役55日。

但髮蠟哥卻端出悲情牌，稱自己罹癌，沒錢可以繳納易科罰金，希望法官改輕判，但多次傳喚，髮蠟哥都未到場，因此二審法官認為原審認事用法並無不當，因此駁回他的上訴，全案定讞。