謝永清在協會的協助下，不僅善用菌種提高發芽率，還在加裝「模仿人工噴藥程序」的自動噴灌系統後，真正成為開心農夫，只要一指神功就能完成資材噴灑。（謝佳潾攝）

謝永清在協會的協助下，不僅善用菌種提高發芽率，還在加裝「模仿人工噴藥程序」的自動噴灌系統後，真正成為開心農夫，只要一指神功就能完成資材噴灑。（謝佳潾攝）

謝永清在協會的協助下，不僅善用菌種提高發芽率，還在加裝「模仿人工噴藥程序」的自動噴灌系統後，真正成為開心農夫，只要一指神功就能完成資材噴灑。（謝佳潾攝）

退休校長謝永清下田務農，原以為是體驗開心農場，不料因缺工、病蟲害等問題，5年來幾度萌生放棄念頭，但憑著對友善耕作與蓮霧的熱愛，以及獲得屏東縣農業微生物光合菌發展協會在微生物防治法、與改良版自動噴灌系統的協助下，開始對小農生活燃起信心。

謝永清是土生土長林邊人，他笑稱，家人都在種蓮霧，所以他是在蓮霧園長大的，也因此從小就要幫忙務農，而年少時覺得下田太辛苦，所以激勵自己要讀書擺脫農作，當時他做到了，但沒想到繞了一大圈，還是回到蓮霧園，與他最愛的蓮霧共度餘生。

謝永清指出，家中近2分地的蓮霧園曾租給農友耕作，承租者都用慣行農法種植，也就是噴農藥，他有觀察到果園的土壤都鹽化、硬梆梆長不出草，5年前適逢他退休，決定收回來自己做，盼改善土壤品質、種出自己喜歡又安全無用藥的蓮霧。

然而，理想很豐滿，但現實卻很骨感，謝永清與妻子展開小農生活後，才發現事事都不易。謝永清說，他以草生栽培管理果園、透過微生物防治法盼降低病蟲害，但因只有他跟妻子2個人在做，每天都累到懷疑人生，加上產量不穩，幾度萌生放棄念頭。

所幸，他結識到屏東縣農業微生物光合菌發展協會的成員，讓他知道原來抗病蟲害的菌種有很多，而他所使用的僅是改善土壤的菌種，同時他也認識協會理事陳坤信，得知對方有改良一套自動噴灌系統，將只噴水的系統改成還能噴資材，可減輕8成人力。

謝永清在協會的協助下，不僅善用菌種提高發芽率，還在加裝「模仿人工噴藥程序」的自動噴灌系統後，真正成為開心農夫，只要一指神功就能完成資材噴灑。謝永清說，每年7、8月是蓮霧病蟲害爆發期，去年此時的綠葉幾乎在一夜間被蟲啃光，但今年用對菌種後，不僅綠葉少有損害、還會冒嫩芽，創造省工、降低病蟲害、穩定產量等3贏局勢。

陳坤信指出，農作產量能否穩定，降低病蟲害是關鍵，而微生物防治法是目前從事友善農耕並降低病蟲害的唯一方法，但這方法耗時費力，因化學農藥藥劑較強，約7至10天噴一次即可，而微生物防治法需高頻率噴灑才能穩定降低病蟲害，所以約3至4天就要噴，這對目前缺工又人口老化的農業來說，相當困難，他也因遇到這種困難才會腦力激盪改良噴灌系統。

陳信坤說，在現實面的驅動下，台灣農業勢必走向智慧化，但是科技結合農業對小農來說要花很多成本，所以協會除提供知識技術分享外，也是人力互助、共工、產物行銷的平台，有成員會裝設自動灌溉的技術，讓農友可省下近一半的費用，實現小農能以小成本打造智慧果園的夢想。