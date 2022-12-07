汽車動力暨安全零組件大廠智伸科因汽車及醫療客戶拉貨力道強勁而受益，11月及前11月合併營收雙雙改寫同期新高。

智伸科7日公布，11月合併營收8.02億元，月增幅9.43％、年增3.42％的成績；前11月合併營收攀升至85.41億元，年增5.33％。智伸科表示，儘管大陸仍採「動態清零」防堵疫情擴散、汽車產業鏈及需求仍處於各國經濟活動受限發展，智伸科拜主要客戶保持良好的拉貨力道下，繳出11月及前11月合併營收雙雙締造同期新高的成績單。

智伸科表示，第四季向來是汽車傳統產業旺季，帶動汽車事業業務較第三季逐步回溫，尤其缸內直噴引擎（GDI）、傳動系統AT、CVT及DCT系統相關關鍵零組件，隨品牌車廠加大投入新能源車、油電混合車，需求有增溫的態勢，堆高智伸科汽車業務11月營收較10月成長。加上醫療產品出貨動能也增長，推升11月營收連續6個月年成長。

智伸科指出，根據EV-Volumes最新電動車報告指出，在供應鏈短缺問題逐步舒緩、各國政府淨零排放目標不變，預估2022年全年全球電動車出貨量1,060萬輛，年增57％。儘管高通膨可能影響部分消費者的購車意願，但在汽車晶片短缺改善且地緣政治風險降低下，預估2023年全球電動車出貨量達1,388萬輛，年成長35％、滲透率達16.3％，將有助於智伸科GDI及傳動系統相關關鍵零組件的訂單能見度。

智伸科指出，智伸科目前明顯感受到主要客戶積極開發更多技術升級的產品需求，尤其在新能源車、電動車等領域的布局，與客戶同步加大力道投入開發，有機會推進智伸科關鍵零組件產品應用在新能源車、電動車的營收占整體比重進一步提升。

智伸科指出，展望2023年，智伸科看好全球汽車或電動車市場皆維持正成長的需求態勢，中國大陸對「動態清零」的立場，尚未明確轉變，但部分城市防疫已逐漸鬆綁封，期盼加速緩解汽車供應鏈物流交通及生產排程等逐漸順暢，加上醫療客戶之新產品、新訂單出貨持續攀升，汽車及醫療兩大事業體的接單與出貨動能皆保持強勁，進一步提升浙江嘉善廠與新廠嘉興廠的產能稼動率。