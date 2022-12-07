天母SOGO Adidas Kids風衣連帽外套，原價2890元， 特價2190元。（天母SOGO提供）

SOGO天母店周年慶迎接第二波，業者觀察，因明年過年較早，許多女性上班族囤貨基本款針織上衣，熱銷達千件，加上氣溫助攻，單價破萬元的100%羊毛外套銷量翻倍；另運動區表現亮眼，成長兩位數，知名品牌NIKE、NEW BALANCE、SKECHERS成長最高，尤以2000元以內的運動服、運動鞋最受消費者青睞；年關將近的同時，許多公司行號訂購超過10萬元的Godiva巧克力、詩特莉餅乾，做為尾牙禮品使用。

歲末汰舊換新，家電顧客紛出籠，冰箱與洗衣機的成長超過20%，歐系洗碗機目前已賣出達200台，成為家電區熱賣冠軍；寢具表現同步亮眼，成長達10%，高單價30萬元以上寢具7件組成長最高；按摩椅呼應年終家具換新，與23%優惠兩大利多下，成長達30%，以OSIM 14萬元以上高單價商品銷售最佳，周年慶首波熱賣達50台。

不畏通膨升息，黃金銷售今年首度加入全館滿萬元送500元，金飾區整體業績成長高達3成，也出現百萬收藏家。