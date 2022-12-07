廖科溢去年被時報周刊CTWANT揭露婚變，與結婚九年的魏珮聿分居並協議離婚，事隔一年，廖科溢今（7日）在臉書報喜與TVBS主播秦綾謙二婚，不過這樁喜事的背後，竟藏了一個傷心的女人，有位不願具名的A小姐向本刊爆料，稱與廖科溢穩定交往一年，在台北市松山區租屋同區，廖科溢承諾年底結婚，訊息更甜言蜜語喊她為「老婆」，直到上周，A小姐驚覺秦綾謙的存在，揭開三人行後，廖科溢態度劇變，不承認劈腿，還讓廖媽媽為他擦屁股，無法好聚好散，還口出威脅，讓A小姐無法接受。

A小姐提供與廖科溢的對話，廖在今年七月稱她為「老婆」，說結束松山住處租約後，要帶他回爸媽家住，還要向親戚公開「交往關係」。（圖／讀者提供）

A小姐表示，她原本是廖科溢的粉絲，在確認廖科溢離婚後，雙方才正式在一起。去年十一月，她在廖科溢的提議下，在松山區租了房子，方便他就近上班，並開始同居生活。「他說才剛辦完離婚，我們要低調，一年後再帶我回家，我也就一直乖乖的等待。」A小姐表示，同居生活中，兩人互動就像一般情侶，期間的房租、電費、管理費都由她支付，對方幾度有經濟困難，A小姐都傾囊相助。其實本刊先前也曾拍過A小姐如同女主人般進出該租屋處，為廖科溢打掃、倒垃圾，可佐證A小姐的說法。

廖科溢在今年七月甜言蜜語說要省錢買房子，年底結婚、明年生小孩等。（圖／讀者提供）

A小姐說，廖科溢在今年七月份突然說房子到十一月後就不續租，當時還給出甜言蜜語承諾「說年底帶我回家可以住新店，也會帶我見親戚，他也說要來我家住。他說不捨得我多花錢，明年六月再開始努力生寶寶，年底結婚之後我再申請調到台北，先一起存錢準備之後買房。」訊息對話還稱呼她為「老婆」，足以證明兩人的關係，到十一月兩人仍是保持情侶般互動，在約日租套房約會。

A小姐在11月初發現廖科溢手上的戒指，對方還辯稱是贊助的業配。（圖／讀者提供）

直到上周，她從社群互動上發現秦綾謙，廖與秦接連在社群用「甜甜圈」當暗號傳情，A小姐立刻詢問廖科溢，男方起初卻否認與秦綾謙戀愛，在她不斷追問下，廖科溢才承認已經與秦綾謙結婚。A小姐傷心之下也向秦綾謙釐清關係，秦綾謙直白表達已經結婚兩個月。

據秦綾謙所稱，可推斷廖秦在九月份結婚，就與A小姐交往時間重疊。A小姐回想，十一月發現廖科溢手上出現戒指，對方辯稱是業配，上月二十日廖科溢主動向A小姐報備，稱與曾國城一起去看炎亞綸演唱會，結果是跟秦綾謙一起去的。廖秦火速閃婚，且連婚紗照都拍好了，讓A小姐十分震驚。

A小姐上周發現被劈腿，廖科溢一度避重就輕，上周五坦承結婚。（圖／讀者提供）

A小姐心碎表示：「我覺得非常憤怒，這一年租房子還有生活大小負擔都是我支出，因為他很辛苦出外景，過程我也都乖乖等待，沒想到我什麼都不是，秦小姐才是對的人。」她向廖科溢對質，廖科溢卻狠心反問「我們算是交往嗎」，後續更甩鍋不承認雙方關係，更一度辯稱這段關係是「被逼迫」的。

A小姐向秦綾謙釐清關係。（圖／讀者提供）

A小姐向本刊出示兩人交往這一年間的對話紀錄，有親暱對話，及男方對婚姻的承諾，A小姐氣憤表示：「這期間心安理得接受我所有對他的好，家裡大大小小的支出、打掃，在一起的親密行為，怎麼會沒有重疊呢？」被廖科溢火速踢出局後，A小姐希望廖科溢好聚好散還清借款，廖科溢還推拖，A小姐別無他法下，登門到廖家與廖媽媽說清原委，廖科溢才在這周一出面把前後八十萬的欠款還清。

A小姐登門找廖媽媽尋求解決方法，廖媽媽承諾會給個交代。（圖／讀者提供）

A小姐稱，後續廖科溢還說出「還你錢，可以既往不咎嗎？」這類的話，A小姐對廖科溢甩鍋的態度，相當不以為然，「他說他有追求愛的權利，那同居的我算什麼呢？」稱廖科溢作賊心虛搶先爆料外，還威脅她不准說出相關事情，否則要公開她的個資，令她非常心寒。

A小姐出示當時廖科溢週轉時簽下的借據。（圖／讀者提供）

對此，本刊試圖聯繫廖科溢取得回應，廖科溢尚未回覆訊息，亞洲旅遊台公關表示：「科溢跟我們是節目合作的關係，所以關於他個人生活，我們這邊也不方便代他回應。」