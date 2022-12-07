耶誕節將到，高雄市政府農業局於本周末12月10至11日兩天，在左營高雄物產館10：00-18：0蓮潭小農市集系列活動中，特別辦理「聖誕薑餅屋 禮物DIY工廠」，邀請民眾到現場走走逛逛。

高雄市農業局表示，2天的活動準備了4款的薑餅屋屋型，包含：聖誕森林小屋、神仙居、聖彼得之屋及老公公樹屋，還有2款的聖誕製品，聖誕名牌吊飾及手作聖誕帽，手製禮品最誠心，送禮自用兩相宜，聖誕禮物DIY工廠周末開工啦！歡迎親子同遊，增進家庭親密度。

另外蓮潭小農市集也邀請各區農民參展，提供小農自產自銷的農產品，民眾僅僅只要消費百元就可以向參展攤位取得活動券一張，累積活動券參加現場各式活動及還有音樂藝文表演可供欣賞，另結合兒童氣墊，小朋友到訪也能開心放電。

此外，高雄市政府農業局加碼辦理「購物換好康」，歡迎民眾累積當天點券，進行兌換免費好物，好康好物琳瑯滿目，有生鮮蔬菜、高雄147好米、大寮履歷好豆、小農自然農法果汁、內門龍眼乾、大崗山蜂蜜、蜂蜜啤酒等等，甚至高雄首選禮盒組都有機會帶回家。