台北市第3選區立委補選開跑，國民黨參選人王鴻薇主張支持核二廠、核三廠延役，解決重要的能源危機問題，而民進黨參選人吳怡農今反譏，新北市長侯友宜自己就說過，如果沒有核能安全、沒辦法處理核廢料，那就不適合談核電、沒資格使用核電，不知道王鴻薇是否有和侯友宜談過這件事？

吳怡農今晚在台北小巨蛋前街講，會前受訪表示，核二核三廠延役其實台電已經表達的非常清楚，是完全不可行的，何況用這種市場喊價的方式，來討論國家這麼重要的能源政策，非常不負責任。

至於王鴻薇反酸不知道吳怡農要改變什麼？吳怡農回應，他要改變的是惡意操作的政治文化、國家的競爭力，希望大家看到政治風氣能夠好一點，用政見來競爭，這是大家希望看到的。

談到王鴻薇申請隨扈，是否會加強維安？吳怡農說，上午有提到這件事，這是非常嚴肅的事，王鴻薇辦公室也報案了，嚴厲譴責任何暴力行為，也希望警方能協助盡全力啟動調查，並給予王鴻薇更多的安全維護，感謝警方每次在他們辦活動時，都在周遭協助維持秩序、大家的安全。