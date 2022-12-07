印尼警方表示，西爪哇省一間警察局今天發生自殺炸彈爆炸事件，造成一名警察喪生、10人受傷。

法新社報導，人口第一大省西爪哇省（West Java）首府萬隆巿（Bandung）的阿斯塔納安雅警察局（Astana Anyar police office）當地時間上午8時許進行點名時發生這起爆炸。

西爪哇省警察局長孫達納（Suntana）說：「我們的警察進行晨間點名時，一名男子試圖強行進入警局，警察想要阻止他。」孫達納跟為數眾多印尼人一樣沒有姓氏。

「行凶者揮舞短刀，堅持靠近我們警察人員，隨即突然發生這起爆炸。」

孫達納表示，後來附近也發現另一枚炸彈，被拆彈小組安全引爆。

他說，包括一位行經的平民在內，10名傷者大部分遭到因主要爆炸噴濺的碎玻璃和破片擊中。

攻擊者把自己炸死。當局表示，他騎一台藍色摩托車前往警局，機車上頭貼有寫上訊息的白紙，內容詛咒印尼刑法受到「異教徒」影響，敦促民眾對執法人員開戰。

警局附近報攤老闆凱魯丁（Didin Khaerudin）表示，爆炸後，警方下令附近商家暫停營業。他說：「我聽到一聲爆炸，好大一聲。我瞄警局一眼，看見裡頭瀰漫著滾滾濃煙。」

路透社報導，印尼警察總長里斯提約（Listyo Sigit Prabowo）隨後在記者會上表示，攻擊者名為阿古斯（Agus Sujatno），據信與受伊斯蘭國（IS）啟發的神權游擊隊（Jamaah Ansharut Daulah）有關係，過去即曾因為恐怖主義罪名坐牢，2021年底獲釋。

里斯提約還說：「我們找到數十份抗議新刑法的文件。」

駐雅加達資深安全分析家艾略特（Todd Elliott）表示，儘管大家都在關注新刑法中一些以伊斯蘭教法（sharia）為基礎的條款，卻也有些修法內容讓強硬派不支持，包括規定所有違反建國五項原則（Pancasila）的意識形態都違法，這麼一來，極端意識形態也將包括在內。

全球最大穆斯林國家印尼長期在對抗伊斯蘭主義武裝活動。

印尼度假勝地峇里島（Bali）2002年10月遭遇東南亞歷來最嚴重恐怖攻擊，與蓋達組織（Al-Qaeda）有關連的激進分子在酒吧和夜總會引爆炸彈，造成逾200人喪生。

神權游擊隊在2018年5月由包括兒童在內的一家人，協力對第2大城泗水（Surabaya）數間教堂、一處警察總部進行一波自殺炸彈攻擊，造成數十人死亡。

兩名摩托車炸彈客2021年在南蘇拉威西省（South Sulawesi）錫江（Makassar）一間教堂進行棕枝主日彌撒時引爆身上炸彈，造成至少20名信徒受傷。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1111207