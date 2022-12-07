「初戀」在許多人心中有著不可取代的地位。一名女網友表示，她發現論及婚嫁的男友身上多了一把神祕鑰匙，逼問下才知道，男友租了一間房子給初戀女友住，甚至慷慨還提供零用錢，即使男友不斷強調並非包養關係，但女網友仍然無法接受，大吵過後決心分手，怒嗆：「假好心的爛男人」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，和男友交往約2年半，已經公證但尚未完成登記，預計明年舉辦婚禮，但讓人意外的是，近期男友被友人爆料「忘不了初戀」，且還不時會夢見初戀女友，但經過原PO觀察，男友似乎沒有要向她提分手的意思，便將此事深埋心中，直到最近才發現，男友身上竟然多了一把神祕鑰匙。

男友對此支吾其詞，更加深了原PO的懷疑，經一番追問後才終於坦白，他偷偷幫初戀女友租了一間房子，因對方長期遭遭家暴，薪水還得全數繳回家庭，男友於心不忍才出此計策，兩個月下來不只付房租，金援更是毫不手軟，雖然男友堅稱雙方並無發生關係，但原PO認為這種行為和包養沒有兩樣，直說：「不知道是要逼男友斷初戀，還是要成全他們？」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言苦勸分手，「這種人我是不會要了啦，現在說於心不忍、看對方很可憐，下次發生關係就說都是意外」、「笑死，同情別人對你殘忍，都跟你公證了還去照顧初戀，把自己當聖人」、「那為什麼不跟初戀復合啊？把妳當保底喔」、「幫她租房子就租房子，自己幹嘛留鑰匙，超有問題呀」。

後來，原PO和男友大吵一架，男友說：「沒辦法眼睜睜看初戀這樣，柔柔弱弱的女生很無助」，還說原PO心太狠，若不能接受他幫助初戀女友，兩人只能分手，「初戀才不是那種會給人包養的女孩子，我們不是那種關係」，雙方無法達成共識，男友便收拾東西離開。原PO最後也果斷決定結束這段戀情，怒嗆：「假好心的爛男人，就盡情滾去發揮你的愛跟善良吧」。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。