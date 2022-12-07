好丘「草莓巧克力」以濃郁草莓果粒搭配苦甜巧克力凸顯質感。（好丘提供）

MisterDonut「草莓棉花糖波提」可愛外型適合作為耶誕送禮選擇，48元。（MisterDonut提供）

八月堂「草莓戀巧可頌」以草莓酸甜中和巧克力苦甜滿足清爽滋味，69元。（八月堂提供）

亞尼克「鮮採草莓生乳捲」甜而不膩且層次豐富，每日限300條，595元。（亞尼克提供）

耶誕氛圍漸濃，不少景點都能見到成對情侶放閃，恰好冬季也是草莓盛產季，糕點品牌搶搭商機推一系列草莓糕點象徵戀愛的酸甜滋味。業者分析，往年耶誕都是消費旺季，民眾講求過節儀式感外，也因疫情趨緩加上「年末更願意犒賞自己」的想法，買氣有望較去年同期增漲2成以上。

八月堂今年首度以「極盛草莓祭」為主題，一口氣推5款草莓可頌，其中「草莓戀巧可頌」以外酥內軟的巧克力可頌擠入可可牛奶餡，再佐上當季草莓帶出悸動滋味；往年熱銷品「草莓卡士達」也趁勢回歸，蜂巢可頌中包含天然香草籽襯托奶香的草莓卡士達醬，最後點綴雪白糖霜與草莓，口感濃郁不膩。

好丘Good Cho’s也推戀愛系貝果，新品首推「草莓巧克力」口味，以草莓鮮果低溫烘烤出的草莓乾，浸漬於萊姆酒中吸飽香氣，再用大火煮滾去除酒精，貝果體則充滿巧克力香氣，濃郁苦甜質感襯托草莓內餡甜蜜，9日開賣。MisterDonut則以「草莓棉花糖波堤」萌翻耶誕，透過繽紛棉花糖舖滿草莓波堤，Q彈口感也飄散輕甜水果香氣。

金帛手製以夢幻粉紅配耶誕樹圖案設計出「紅絲絨聖誕樹雪糕捲」，綿密草莓提拉米蘇層層交疊，外圍用煉乳奶餡搭綜合莓果碎粒包覆，訴求香甜豐富口感，冷藏冷凍吃都有不同新鮮感，現全店、全館消費滿1800元享免運。

亞尼克在這場草莓競爭中以每日限300條的「鮮採草莓生乳捲」迎戰，將大湖香水草莓包裹進泡芙蛋糕裡，細膩柔順的北海道奶霜與卡士達滿足多重層次；另12月每週末及耶誕節當週，下午3點到4點將有耶誕老人快閃，成功拍下身影並打卡可抽獎拿特定品項50元折價券。