藝人柯宇綸日前提告國民黨台北市議員徐巧芯妨礙名譽，徐當時提到「我也不會想要跟偷竊安全帽外加縱火燒車的人同船欸」，判決結果今(7日)出爐，檢方認定徐巧芯發言非憑空杜撰，罪嫌不足，徐巧芯獲不起訴。對此，柯宇綸在臉書發文稱「我盡力了」，還說不追究罵他的網友。徐巧芯則發文酸「好了啦宇綸，法院認證」。媒體人朱凱翔則虧說，確認技能「已知用火」，酸度爆表。

徐巧芯10月14日在臉書PO文，指台北市長候選人陳時中認證了是跟焦糖同一條船的人，柯宇綸留言說「松信區選民在此，我認真不想跟你同一條船」。徐tag柯宇綸並回覆「我也不會想要跟偷竊安全帽外加縱火燒車的人同船欸，那剛剛好」，柯憤而提告徐涉嫌公然侮辱、加重誹謗等罪。

檢方調閱前案，發現柯2011年10月9日晚間，騎車去北市和平東路某小吃店飲酒後，隔天凌晨離開時，發現自己機車上的安全帽不見了，為免被抓到違規，到暗巷想偷走別人安全帽，但帽子掛環繫勾在坐墊置物箱內，柯用打火機燒斷帽帶後拿走安全帽。結果柯引燃火苗，延燒附近汽機車燒毀，警方調閱監視器找到柯，柯坦承犯行，台北地院2013年依竊盜罪及公共危險罪共判柯應執行拘役50天、可易科罰金，並緩刑2年。

檢方認為，一般人較不會分辨縱火與失火罪責的不同，且柯宇綸身為公眾人物，言行可受公評，認為徐巧芯發言非憑空杜撰，罪嫌不足，今將徐不起訴。對此柯宇綸表示「罵我塔X班的網友我也不上訴不追究到底了，我們把自己做好，對於別人的謾罵就由它去吧」，還說「我盡力了」。

徐巧芯在柯宇綸的發文底下回：「希望2023你不要再亂告人了！要記得會被法院認證的。」、「請你不要再喝酒後偷東西還火燒連環車了」，也在自己的臉書酸：「好了啦宇綸，法院認證，這下你滿意了嗎？我是很滿意，收到不起訴處分書再po給大家看。」

朱凱翔也轉貼此新聞訊息並虧：「恭喜塔綠班兵，洞洞夭，柯宇綸，經北檢鑑測，確認技能已知用火。」臉書粉專「我只是一個政治不正確的學生」則幫徐巧芯讚聲：「繼第一高票後又一樁喜事」。

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