台灣七十六號原子與新加坡潙堯電影Weiyu Films 7日於新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場舉行簽約儀式，宣布攜手舉辦『2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽 』（2023 RisingStories Story Pitching Competition），希望能挖掘最具創意的故事與劇本，開發成全球市場都受歡迎的電影長片或電視劇集。IMDA新加坡資訊通信媒體發展局助理局長洪慶忠，與TAICCA文化內容策進院院長李明哲都出席此次簽約儀式。

由七十六號原子創辦的首屆「亞洲說 國際原創故事徵集大賽』」，吸引包含大陸、香港、新加玻、馬來西亞、日本、美國等世界各地，超過550部作品報名參與。首屆優勝的4部作品，將協助後續開發媒合，其中《呆丸鈔急大搶案》與《婚姻事故》現由七十六號原子協助開發。各合作單位橫跨影視產業上位於IP創意挖掘、劇本開發、演員培訓、戲劇與電影製作、行銷發行與商業異業整合行銷的重要角色，為優秀劇本概念提供一個全方位的評估與系統化的開發流程。本屆活動更擴大舉辦，開放中、英文作品報名，活動將於2023年2月開放徵件，並將於台灣與新加坡兩地，展開大師講堂等系列活動，邀請來自影視產業各領域的專業評審擔任講者，分享有關內容創作的過程與經驗。

七十六號原子董事總經理楊志光表示，「2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽」以開發台灣及亞洲劇本創作者原創IP為目標，挖掘具有影視製作潛力的亞洲原創編劇人才，並具備與國際合作的特質，協助這些人才提升能見度與業界肯定，讓作品有被製作成片的機會」。

新加坡潙堯電影Weiyu Films董事長李天仁表示，作為講故事的人、內容創作者與製作人，相信不論是哪一種語言，故事的力量都能超越國界、與觀眾產生共鳴，「2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽」為潙堯電影Weiyu Films提供了一個特別的機會，讓他們得以與來自台灣、韓國等各國的創作夥伴合作，一起將新一代的原創故事帶進全球的內容市場。