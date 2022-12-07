氣泡酒清爽、微甜的口感易於入口，黑松公司看準耶誕商機引進「CHOYA梅子風味氣泡酒」，讓民眾免出國也能嘗到微醺滋味。（黑松提供）

日本知名梅酒品牌CHOYA繼推出「紀州南高梅啤酒」、「焙茶梅啤酒」獲得廣大迴響後，「CHOYA梅子風味氣泡酒」也在台限定上市，將於全台家樂福搶先上架，首波限量8000瓶。

總代理黑松公司引進「CHOYA梅子風味氣泡酒」，從CHOYA德國分公司特別進口來台，產品以義大利和西班牙產的氣泡葡萄酒作為基底，加入紀州產南高梅增添多層次的酸甜風味，質地細膩的氣泡、奢華香氣以及柔和的口感是其最大特色，5.5％的酒精度輕鬆就能享受微醺時光。

台灣的梅酒愛好者很多，但在葡萄酒歷史悠久的歐洲，卻少有人了解梅酒的風味，因此派駐德國的鈴木謙介先生為了擴大CHOYA在德國的市場，便興起了將葡萄酒與梅酒結合的新產品，歷經反覆嘗試，最終在日本CHOYA梅酒株式會社研發部門的協助下，克服了葡萄酒過濃而梅子味過淡的問題，終於開發出「CHOYA梅子風味氣泡酒」，如今也能在台灣買到。

氣泡酒清爽、微甜的口感非常易於入口，是許多人歡聚時最喜歡選擇的葡萄酒類別之一，「CHOYA梅子風味氣泡酒」即日起於家樂福搶先上架，建議售價400元，限量8000瓶。

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