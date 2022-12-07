桃園跨年晚會將於高鐵桃園站前廣場登場，「偶像劇歌姬」丁噹（左二）7日現身記者會開金嗓，現場聽得如癡如醉，她也預告跨年當晚要炸翻桃園，演出回憶殺。（蔡依珍攝）

桃園跨年晚會31日晚間7點將於高鐵桃園站前廣場盛大開唱，市府7日宣布重磅韓國女團「VIVIZ」將跨海來桃園擔任跨年晚會壓軸，陪粉絲迎新年，已3年未在台灣公開演唱的「偶像劇歌姬」丁噹也現身記者會開金嗓，預告跨年當晚要炸翻桃園，演出回憶殺。

觀光旅遊局表示今年將推出演唱會規格的跨年晚會，以「SHOW TAOYUAN 秀桃園」為主題，結合視覺和聽覺饗宴的跨年大秀，晚會內容主打「MIX MATCH」混搭秀，主持人則再度由黃子佼與元氣女孩宇珊擔綱。

市府也特別規畫「MIX MATCH」混搭秀，民眾可以在今年桃園跨年晚會上看到由男團Ozone、女團PINK FUN、「偶像劇歌姬」丁噹、「MP回憶殺」蕭秉治、鼓鼓、「嘻哈R＆B」熊仔、J.Sheon、同理、「療癒系歌手」宇宙人、白安、「電商女王」瑪菲司等知名藝人組合演出，更跨海邀請韓國女團「VIVIZ」擔綱桃園跨年壓軸，全台僅此1檔，陪民眾倒數，在精采的煙火中一起迎接新年，跨後還有「鄉民女神」吳卓源帶來最紮實有料的跨年大秀。

丁噹表示，已3年未在台灣公開演唱，這次跨年將帶來演唱會精華的部分，還有加入精心設計，要在開場就要炸翻桃園。她說，很興奮且期待又緊張，希望在桃園跨年，跟大家一起唱一起跳，還有演出回憶殺。

黃子佼回憶，跟太太第一次同台就是在桃園跨年，而丁噹因為疫情關係，3年沒在台唱跨年演唱會，將要一次「洩洪」出來。宇珊也說，桃園重大建設逐一完成，水族館、Oultet，新的劇場、百貨公司、圖書館都完工，以往台北、高雄才有的東西，現在桃園都有，很適合生存跟居住。

副市長李憲明說，跨年搭乘捷運、高鐵都方便抵達，還規畫桃園、中壢兩接駁車抵達，民眾有需要也可以開車到青埔，停車也方便，基於節能省碳，還是希望搭車。他也說，大家晚上看了演唱會，白天也可以看看桃園，或到鄰近地區走走，一定會有美不勝收的感覺。雖然戶外不用戴口罩，但是跨年等大型活動還是要戴上口罩，希望民眾配合。

今年跨年晚會特別提供2線「免費」跨年接駁專車，分為桃園線(紅線)及中壢線(綠線)，自31日晚間6時營運至翌日凌晨2時，前往會場的民眾可分別至桃園火車站(後站)或桃園客運中壢公車站(至A21站轉乘機捷)搭乘，「機場捷運」也將推出41小時不休班服務，讓民眾盡興瘋跨年。此外，民眾還可透過「高鐵」、「市區公車」搭至A18高鐵桃園站，如需開車前往，從國道2號「大竹交流道」下，走臺31線省道，並依交通指示牌行駛至會場。觀旅局提醒，12／31當日會場周邊將進行道路交通管制，請開車民眾出發前先至活動官網查詢交通管制相關訊息。

晚會當天，會場將設置10公尺長的光隧道讓民眾拍照打卡，另也有參加IG互動活動兌換限量發光扇及活動贈品，另規劃美食攤位，讓民眾有得吃有得拿。此外，在晚會前，官網將推出抽「VIP Pass」活動，民眾於12月9日至12月15日至官網完成指定任務，即可獲得抽獎機會，限量10名(每人可得2張VIP Pass)，中獎者於活動日可至會場服務台領取VIP Pass即可進入舞台前VIP區近距離感受藝人演唱魅力。

「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」全程將由年代MUCH台、年代APP、MOD壹電視綜合台、壹電視YOUTUBE、壹電視APP、壹電視FB及桃園市政府觀光旅遊局「樂遊桃園FB」進行直播，歡迎民眾收看。更多晚會資訊將公布在「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」官網及「樂遊桃園FB」。