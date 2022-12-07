裕民航運（2606）子公司裕民風能航運委託泰國Marsun Public Company Limited建造2艘HSC PAX Category A級CTV人員運輸船「裕風6號」及「裕風7號」，7日在Marsun船廠交船，將執行Vestas Offshore Wind Taiwan Limited彰化離岸風場的運務合約，是台灣離岸風電市場首次引進高速客船。

這兩艘船長27.06公尺，船寬10.8公尺，創新採用鋁合金三艟體船身，可搭載人數最多達24名，搭配MAN主機、HamiltonJet噴水推進器及主動式航態水翼，提升船舶整體操控效能及舒適性，兼顧航行安全、穩定性及工作效率。為符合「2000年高速船安全國際章程」訓練與資格要求，裕民風能航運與高雄科技大學商定理論課程、實船熟悉訓練等高速船型式等級訓練，並安排台籍船員至泰國船廠完成實船航行評核訓練，是台灣首批獲得交通部核發HSC型式等級訓練證書的船員。

此外，裕民風能航運將強化產學交流合作，期許為台灣離岸風電市場提供更多優質的船員，也給予有心嚮往離岸風電市場的優秀本地人才更多發展機會。

裕民風能航運秉持創新思考、永續經營的願景，以客戶為中心並保持開放、創造性思維，持續改進和優化服務內容，提供合作夥伴靈活的解決方案，使命成為客戶的第一選擇。加上已於上半年購入並完成轉旗入籍的2艘二手船「裕風3號」及「裕風5號」，裕民風能航運目前總計擁有4艘離岸風電人員運輸船（CTV），所屬船隊投入風場除了滿足海事船舶的需求，也呼應國產化政策。