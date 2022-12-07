民進黨澎湖縣黨部主委顏家康7日宣布暫停青年組的運作，因黨部經費與人員配置問題需要做全面性的調整與安排，不過這項舉動也引發部分青年軍的反彈，認為有秋後算帳的嫌疑，並且以「飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，良狗烹」暗喻民進黨過河拆橋。

顏家康接受記者訪問時表示，當初澎湖縣黨部青年組的運作，是前主委盧長在贊助一筆經費才得以維持，在幾個月前爆發衝突事件之後，這些年輕人自行離開黨部工作，並沒有接受統一的指揮調度，因此選完考量經費與組織的變革問題，才會忍痛做出暫停青年組的決定。

不過，曾任副組長的陳峻瑋在臉書PO文發言，對主委這樣的處分感到很慚愧，也正深切自省。他說無法參透「暫停青年軍」五個字的意涵，到底是要裁撤、解散，還是停止活動（但目前確實沒有任何活動提案）？還是停權（但長久以來就是個有責無權的單位，要停什麼呢？）

陳峻瑋也猛酸說，顏家康想單獨被肯定在輔選上的戰功，他指顏慧眼獨到、操盤得宜，加上激勵人心的一場場精彩演說讓我們光復澎湖，是他英明神武、才智出眾、全盤指揮才讓我們拿下馬公市長，是他操作棄保有成、配票穩妥，才讓我們議會守住三席議員的戰果，更是他無與倫比的大智慧、大才華讓武宗哥順利拿下第三選區的代表。

對此一位民進黨資深的幹部表示，大選完之後澎湖縣黨部的確有需要好好整頓一下，畢竟已經拿下縣長、馬公市長的重要職位，黨部做為一個培養優秀幹部的搖籃，也是基層黨員的家，希望新科縣市長能幫忙一下，並在顏家康主委的帶領，讓黨務工作步上正軌。