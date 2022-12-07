近來法國療養集團Orpea S.A.總值45億的一筆聯貸案，因為立委高分貝質詢而使此案在公股金融圈沸沸揚揚，但身為「苦主」的六大行庫卻是「啞巴吃黃蓮有苦說不出」，尤其是被質疑：「為何承作無擔放款」？但事實卻是，在歐美的聯貸市場上，有擔保品的都為和不動產放款有關的案子，至於其他的案子全部都是「無擔」，而絕大多數公股行庫的國際聯貸案無擔保品佔比都超過8成以上。

除了在海外聯貸授信無擔保是常態之外，外界還不知道二件事，一是行庫最早是從2012年開始和Orpea S.A.往來，二是Orpea S.A.在2017年甚至拿下法國央行所給予的超高等級信評。

根據各大行庫所匯報的資料，若仔細檢視這件法國療養集團的聯貸案，首先，該案是自2012年開始和公股銀行合作，再者，該案在2017年各大行庫參與借新還舊相關聯貸案時，當時法國央行給予A3，亦即在當地財務評等為「強勁」的評級，若細看該公司的營收，該公司2017年營收為31.28億歐元，到2020年成長為39.22億歐元，營收規模擴大約10個百分點，另外2020年有約2.1億歐元的稅前淨利，更有1114個營業據點、11萬張老人床位，就當時行庫的徵信資料，這種條件的集團，有機會的話幾乎不可能不參加其聯貸案。

至於立委質疑：為什麼是這六家行庫踩雷？「苦主」行庫也覺得非常無奈；因為目前國銀的海外分行里，只有台銀、合庫、兆豐、華銀、一銀、彰銀這6家分行在倫敦或歐陸有分行，大多數的民營銀行在歐洲市場並無據點，而是集中在海外如美國、東南亞等其他地區，因此，這次的法國療養院聯貸案的踩雷銀行都是公股銀行，也是因為在倫敦、巴黎、布魯塞爾有分行的全為這6家公股銀行，其他民營銀行沒有這種「地緣關係」，自然也踩不到雷，尤其是歐洲地區台商不多，因此自貸案更少，授信更向當地企業集團的聯貸案集中，但這種「集體踩雷」，卻被渲染為「特定人士」下達指令，尤其是公股行庫和該集團有聯貸關係的起始年是2012年，是在政黨輪替之前，並非2018年，但還被泛政治化的渲染，更令許多公股人士一頭霧水。

就事輪事回歸專業面討論，主掌海外授信業務多年的公股金融圈人士指出，海外市場除非所承作的是和不動產有關，或是和船運、飛機有關的放款，否則的話，全部都是無擔放款，不動產放款，擔保品是商辦大樓，至於船運及飛機有關的放款，則直接以飛機及船舶本身為擔保品，尤其是海外授信更重視集團本身的信評、財務條件等，這些遠比擔保品重要，此外，包括美國、澳洲這些國家，重視的並非授信時的擔保品，反而是商用不動產本身的「租金收益率」，正因為如此，在去年疫情之初，承租率下降時，許多大型行庫的美國分行就被要求拉高提存，換言之，在這些國家主管機關看來：「有擔保品的授信並非萬靈丹，無擔保品的未必就有疑慮！」

此外，銀行法第72條之2，金管會已把海外不動產放款相關授信，連同商辦不動產都一併納入限額範圍，這使得公股銀行，甚至全體國銀，因此在授信上能承作「有擔授信」的空間更加有限。

另一位兼有主掌國內外授信經驗的公股人士也指出，這就和在國內承作授信案一樣，包括台積電或台塑這些首屈一指的國內企業集團，大多數都是無擔授信，至少佔8成以上，但國內從來不會有人質疑作這些企業集團的無擔授信有風險；現在若回頭去檢視Orpea S.A.的財務條件，不論是信評、營運規模都是在該領域的第一品牌，公股行庫承作該聯貸案也合乎情理，倘若因為該公司現在的財務困難，就質疑當初的承作，未免「事後諸葛」。

一件總值台幣45億的聯貸案，六家行庫平均攤下來，一家大約平均攤不到8億台幣，由於這家上市公司只是暫時停牌，其他付息由於還正常，因此按金管會規定，多家行庫目前提存約1成，公股行庫的年終獎金不致受該案的影響。即使最壞情況下該公司破產，行庫內部估計依照債權順位清償分配，損失率頂多7成，平均損失約在5至6億；至於公股銀行的海外授信品質如何？根據多家大型行庫的最新統計，目前行庫的海外逾放比都在相對低檔的水準，大致介於0.2％至0.5％之間，資產品質算是控制得不錯，在各大行庫之間，國內的聯貸案動輒上百億、數百億，然而一件總金額只有等值45億台幣的海外聯貸案，現在卻因為外界對於海外聯貸市場的誤解而掀起始料未及的風波，六大行庫只能「啞巴吃黃蓮，有苦說不出」。