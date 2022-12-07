需求降低，煤價維持在高檔，水泥價格上漲幅度不如預期，國內西進水泥廠預期，大陸市場第四季的營運將會是「旺季不旺」。

雖進入傳統的產業旺季，但因需求不振，大陸水第四季以來，價格只微調5％上下，不符預期。

台、亞泥大陸主要營業區域的華南、華中及西南地區水泥價格，10月以來至今，上漲幅度僅個位數，與過去幾年都在2位數以上，相對上漲力道減弱。

明年農曆春節提前；西進水泥業者預期，工人返鄉日期也跟著提前，意味第四季的開工率將下滑，水泥市場需求勢必減少。

另外，占水泥生產成本40％以上的煤炭，進入第四季的市場價格仍未滑落，仍比去年同期上漲一倍左右；這也讓台、亞泥大陸市場的獲利貢獻度減少。

西進水泥業者預期，今年大陸水泥第四季的營運將會在需求減少、價格調幅不如預期、生產成本高漲下，營運將會是歷年來的谷底。

隨著大陸清零政策逐漸朝向寬鬆，西進水泥廠認為，明年第二季將會是營運轉折，預期下半年的第三季會是回溫的時機。