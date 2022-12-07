吳男在臉書分享的指控文。(黃敬文翻攝)

引爆檢警「招待所之亂」的地下匯兌業者郭哲敏涉洗錢案逃亡海外，而有位自稱是郭男前員工的吳姓男子不滿他去年曾被郭男找人擄走，指控檢警沒有積極偵辦，不僅今(7)日一早到台北地檢署控告郭哲敏涉嫌教唆擄人勒贖，還在社群平台發文指控負責偵辦的新北地檢署以及三重警分局涉嫌包庇，對此三重警分局強調絕無此事，全案皆依法究辦。

據了解，吳男在社群平台發文指控，自己在去年9月28日在三重遭郭哲敏教唆手下強押上車綁到彰化，三重警察後來在彰化鐵皮屋攻堅把自己救出來，但事後新北的檢察官竟只當成一般的傷害案件處理。

他更聲稱三重警方明知自己是被郭哲敏叫人擄到彰化，但在三重分局製作筆錄時，「郭哲敏卻大搖大擺到三重分局來看他的手下後就離開了，而綁我的嫌犯竟然沒有上手銬的坐在我身旁，讓我很害怕」，強調當時律師有向三重警察抗議，但警方完全不理會。

對此指控，三重警方也提出相關資料大動作澄清；警方指出，去年9月28日上午10時吳男在三重區碧華街遭2車、5人強押帶走，三重警分局獲報後立刻組成專案小組進行追緝，鎖定作案車輛後立刻循線南下趕到彰化救人，晚間6時就在彰化縣彰化市河濱路將肉票救出，並逮捕5名男子。

警方強調，犯嫌均上銬並與被害人隔離問訊，犯嫌也都表示無須聘請律師或通知親友到場，現場也未有友人探視犯嫌，期間被害人或其所聘請律師均未反映承辦人員不妥事項。

據了解，5名嫌犯遭捕時並沒有咬出幕後主使者，雙方都稱是因為債務糾紛，而吳男雖然當時有稱幕後黑手是郭哲敏，但因為沒有直接證據，所以只能通知對方到案說明，並列為涉嫌人，而郭男隨後也在當年10月5日由律師陪同到案說明，並且由於該案無涉及贖金，因此5名嫌犯以及郭男都被以妨害自由、傷害案函送地檢署偵辦。

三重警分局指出，警方秉持打擊犯罪、嚴懲暴力、絕不寬待，對於吳男的指控，在此鄭重澄清本分局絕無庇縱，依法究辦。