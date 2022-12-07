恆春警分局從10月起連續2個月執行交通大執法，成績顯著，據統計，今年11月與去年同期相比，酒駕取締件數由9件增為17件，闖紅燈由30件增為262件，未帶安全帽則由15件增為338件，取締件數都大幅提升，且交通事故發生數也減少46.6％，傷亡人數減少59.5％，警方表示，12月科技執法上路，能進一步遏止交通違規行為。

恆春警分局指出，10、11月的交通大執法專案實施成效良好，今年11月與去年11月數據相比較，酒駕取締件數由9件增為17件，闖紅燈由30件增為262件，未帶安全帽則由15件增為338件，取締件數都有大幅提升；再與去年相比，同期交通事故發生數減少46.6％，傷亡人數減少59.5％。

警方表示，經過2個月以來的加強執法，轄區交通事故發生數與傷亡人數顯著降低，12月1日於台26線車城鄉中山新興路口、恆春鎮恆公路恆南路口啟用科技執法設備後，相信能進一步遏止違規行為，促使用路人遵守交通規則，防止事故發生，呼籲大眾應遵守交通安全規則，勿貪圖一時方便而違規。