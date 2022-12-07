台積電亞利桑那州新廠6日舉行移機典禮，多位政商重量級人物出席與會，創辦人張忠謀在典禮上表示，全球化和自由貿易幾乎死亡，且不太可能回復，此外，還指自己一直夢想在美國設廠，25年前台積電在華盛頓的初次嘗試成為了惡夢，如今已經準備好要實現夢想了。

綜合日經亞洲、路透社報導，張忠謀在亞利桑那州菲尼克斯廠移機典禮致詞表示，這是台積電20幾年來，在美國的第一家先進晶圓廠，他說「要獲得成功，還有很多艱苦的工作」。

張忠謀將這次斥資400億美元（折合新台幣約1.2兆）空前規模的項目，與台積電1995年在美國華盛頓興建第一家工廠時做對比，他表示，27年過去，半導體產業見證世界的改變，全球地緣政治格局的巨大變化。

「全球化幾乎死了，自由貿易也差不多了」張忠謀說，大家都期盼能夠回復正常，但他卻不認為如此。

張忠謀指出，他在美國接受教育和工作數十年，因為這樣的背景，一直夢想著在美國興建晶圓廠，即使第一次經歷並不順利。

回顧台積電1990年代在華盛頓卡馬斯建立第一座工廠，張忠謀說，「我認為這是夢想成真，但卻遇到成本問題，我們面臨人的問題、文化的問題，美夢變成了惡夢，花了數年時間才從中解脫」。

張忠謀表示，這次鳳凰城的項目，「我們已經準備好，現在有近600名員工派往台灣接受培訓，代表我25年前的夢想終於要實現了」。