1名印度籍男子，日前搭乘公車前往公司，他在公車上接聽電話，卻在停等紅燈時，遭到司機對他咆哮，還多次驅趕他下車。印度男子和最後一名乘客一起下車，步行前往公司，引起民眾在臉書社群爆料。交通局強調，將調閱該班次影帶釐清事發過程，若確實影響乘客權益，將依規定處分。

民眾在臉書社群（Facebook）爆料公社po文，並放上一段影片，說他印度朋友日前搭公車要去公司，公車上處理緊急公事接聽電話，考量環境、時段，降低音量講話。卻遭司機停等紅燈時，對他大聲咆哮，還多次請他印度朋友下車。

從民眾影片中發現，司機不斷大聲要求印度籍男子下車，印度籍男子不解詢問？他為何要下車，並要求司機講英文；司機則稱，「車上不能講電話」。印度籍男子只好和最後一名乘客一起下車。

民眾指控的客運公司說，經還原車上影像，這名印度乘客上車前就在講電話，上車後到就坐後，還是一直講電話，約有10多分鐘之久；駕駛中途曾規勸2次，請他講話小聲一點，因晚班公車常有夜歸乘客需要休息。駕駛事後表示，當時並不知道他是外籍乘客。

客運公司表示，後來印度乘客沒有下車，公車繼續行駛到達后里乘客才下車。公司沒規定不能講電話，但盡量不要影響其他乘客的權益。公司調查後會對駕駛行政懲處，同時下周起減班，並召回公司；該名司機在客運公司已2年多，曾有過站不停被處分過。

交通局強調，該局已請該客運公司調閱該班次的影帶釐清事發過程，如駕駛員確實有影響民眾乘車權益問題，將依相關規定處分客運業者，並納入公車評鑑扣分處分。