外資7日續賣超台股逾40億元，但對金融股則情有獨鍾，逆勢買超上市金融股達26.61億元，若以買超張數來看，臺企銀（2834）買超近2.84萬張最多，其次包括中信金（2891）、彰銀（2801）、台新金（2887）及開發金（2883）等都超過1萬張。

金融股今年雖體獲利雖會較去年減少1,000多億元，但挾三利多：一、隨著11月全球股市反彈，債市也回穩；二、再加上美國12月可望再升息2碼，全球仍在升息循環中；三、更重要的是金融股近來反彈幅度不如大盤及電子股，股價基期相對較低，吸引外資買盤進駐。

據統計，外資今天買超2,000張以上金融股有臺企銀、中信金、彰銀、台新金、開發金、永豐金、華南金、新光金、玉山金、第一金、三商壽、合庫金、國泰金、元大金、上海商銀、兆豐金等16檔。

上述16檔金融股，若以買超金額來看，以中信金4.1億餘元最多，其次為臺企銀的3.7億元，彰銀及華南金等都各超過2億元。