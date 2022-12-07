塑膠射出成型機大廠富強鑫拜汽車零組件廠客戶加速擴廠增產，11月合併營收達4.06億元，月成長16.38％，年增幅44.29％；前11月合併營收41.79億元，年增7.64％，雙雙締造同期新高。

富強鑫表示，富強鑫11月營收成長主因是汽車零組件廠工作恢復正常，加速擴廠增產的腳步，增加對富強鑫水平對射機、轉盤多色機及兩板多色機等設備與裝機服務的需求，印度廠營運受疫情干擾而延後生產與接單動能，生產車燈飾件汽車零組件客戶訂單的挹注，帶動各生產基地的產能稼動率。

富強鑫指出，全球各國政府加速推動電動車、新能源車發展，帶動比亞迪、特斯拉、鴻海等電動車品牌廠商擴大全球布局，催升汽車產業供應鏈，包括半導體、PCB、車燈、車用電子、電池等陸續加大資本支出擴廠增產，為了就近服務客戶及在地化生產需求，皆鎖定中國大陸、美國、東協市場進行投資布局，創造富強鑫業務拓展的空間。

富強鑫表示，富強鑫2006年切入汽車產業市場以來，水平對射機、轉盤多色機、兩板多色機等大型塑膠射出成型設備與裝機服務，供應包括比亞迪、斯坦雷、英利、堤維西、上汽、廣汽等廠商，以及特斯拉電動車及日系車廠的汽車零組件客戶。

富強鑫指出，富強鑫在台灣、大陸東莞、寧波、寧波杭州灣及印度等五地設生產基地，長年累積高度優良客製化設計技術、多項解決方案與彈性服務的口碑，擁有近8成以上的高設備回購率，隨著汽車零組件業對輕量化訴求，對塑膠射出成型機的需求持續增溫，有助於富強鑫接單能見度。

富強鑫表示，富強鑫對於2023年，維持審慎看法。全球通膨、國際地緣政治局勢、中國清零政策等，仍影響各產業在資本支出釋出以及裝機速度，而使得設備產業出貨與接單有波動之情形，但受惠於全球各產業積極達成淨零碳排、環保綠能等ESG目標的浪潮催升，創造富強鑫的大型多色機、超大型兩板機、智慧智造等設備需求，目前在手訂單來看，最長的訂單能見度可看到2023年第四季，尤其是印度廠2019年設立，截至2022年8月生產100台設備，富強鑫預期隨疫情逐步走緩、業務團隊努力開拓，明年印度廠年產量有機會從目前70台翻倍成長。杭州灣新廠預計明年第一季試量產，在新產能、新訂單、新客戶的效益逐步展開，可增加富強鑫明年營運成長動能。