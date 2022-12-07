屏東縣消防局7日中午12時22分接獲民眾報案指出，泰武鄉北大武登山步道2.5K處，一登山客滑落7公尺邊坡，所幸意識清楚，救起後她喊「千萬別上新聞阿！」

消防局獲報後立即派遣第二大隊、特搜大隊、泰武及來義分隊共7車、12人前往救援，現場指揮官為第二大隊副大隊長林世斌，並通報北大武檜谷山莊人員前往協助。

下午1時20分，檜谷山莊人員將這名50歲女性傷者帶上登山步道，所幸意識清楚，表示僅四肢疼痛，眾人將她協助帶往山下，由消防局救援人員接手處理，回到登山口後，女子拒絕送醫。