大陸國務院聯防聯控機制今天（12月7日）下午召開新聞發佈會，介紹進一步優化落實疫情防控措施。針對法新社記者提問，「中國政府什麼時候會開放入境防控措施，取消或者調整核酸檢測和入境隔離的要求？」大陸官員表示，將逐步推進、加快推進。

目前自境外入境中國大陸，實施「5＋3」集中隔離，通常必須入住集中隔離旅館8天後，拿到核酸檢測陰性證明，才能回到住所或是前往其他城市。未來是否可能再縮短檢疫時間或乾脆取消集中隔離？

大陸國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，今天（7日）公布的優化措施主要是針對大陸國內各地的疫情防控，「對於入境人員管理等外防輸入的措施，我們也將依法依規、逐步推進、加快推進，進一步優化完善。」

雖然米鋒沒有詳細說明，但是他在記者會結束前預告，「明天我們將繼續召開國務院聯防聯控機制新聞發佈會，歡迎大家繼續關注。」