29歲厄瓜多女網紅娜西莎(Narcisa Cardoso Giler)，近日遭機車騎士朝她連開多槍射殺，不幸身亡，一旁友人目睹全程嚇瘋報案，目前警方正在調查槍手的犯案動機。

據外媒報導，娜西莎5日和友人到瓜亞基爾市(Guayaquil)烏爾德沙區(Urdesa)一間健身房運動，並在IG錄製限時動態，未料結束後開車返家時，一輛摩托車突然靠近她們，接著朝車內連開多槍後逃逸。

當時車子失控撞上路中央花壇，副駕的友人幸運活了下來，但是好姊妹娜西莎卻不幸身亡，她在驚嚇之餘仍趕緊打電話報警，事後她在社群發文「今天我活了下來。離開健身房時，他們在我的朋友車裡謀殺了我的朋友」。警方獲報到場發現，娜西莎身上有3、4個中槍痕跡，車子也被多發子彈射穿，死亡原因目前仍在調查當中。

因為厄瓜多當地近來頻傳槍擊案，這已經是第17起槍擊命案，因此厄瓜多總統拉索(Guillermo Lasso)下令，受暴力事件影響最嚴重的3省進入緊急狀態。而娜西莎育有一名11歲的兒子，她過世前2天，才在社群曝光和兒子的合照，如今也成為她生前最後一則貼文，讓人看了都忍不住鼻酸。