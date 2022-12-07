桃園市議會7日審查明年度預算，因明年藍綠兩黨主客易位，民進黨議員幾乎「棄守」，國民黨議員甲級動員，順利以附帶決議方式，讓準市長張善政的「5歲幼兒免學費」、「國中小學營養午餐免費」2政見入預算，待大會二、三讀通過，最快明年2月就能實施。

桃園市議會今開始審查明年度預算，因明年藍綠兩黨主客易位，甲級動員的國民黨幾乎沒意見，審查速度創8年來首例，47分鐘就審完表定的6局處，民進黨議員李光達直指審預算速度「嚴重超車」，擔憂後面局處臨時被叫上陣，擔憂趕來恐有交通安全問題。

主席、民進黨籍議員蔡永芳諷國民黨「護航」，要在野黨反省一下，並逕自裁示審到11點，引爆藍營怒火痛批栽贓、誹謗、不尊重大會，強調出席審查預算原本就是議員責任及義務，放棄監督的責任及義務，愧對民代職責，議員詹江村甚至怒嗆：「民進黨不要輸不起！」要求主席換人。

蔡永芳一度離席，最後主動提議更換主席，由同為財政審查委員會的國民黨議員朱珍瑤替補上陣，蔡下主席台後跟李光達頻針對預算發言，並針對新聞處各式行銷預算動議刪除500萬和20萬，但3度表決都鎩羽而歸，一整天審查完19個局處，只刪除無黨議員謝美英提出的大陸考察差旅費14.9萬，她認為過去因疫情兩岸交流都停擺，只象徵性保留1000元。

國民黨團執行長徐玉樹並在審查教育局地方教育發展基金時，以附帶決議將原本中低收幼兒園補助改為「全面推動5歲幼兒免學費且不排富」、特定學生早午餐和寒暑假愛心午餐計畫改為「全面推動國中小學營養午餐免費」，教育局預估公幼大班免費約5億、營養午餐約13億，應可透過基金墊付方式支應。