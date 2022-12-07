12月8日要過37歲生日的T1聯盟桃園永豐雲豹職業籃球隊球星霍華德，生日前夕和隊友陳建銘、尤楚翔、張舜丞、劉宏柏、高士杰、黃奕勝、杜譽城前往桃園大成國中進行公益活動，這是「魔獸」來台後首場公益活動，讓自己的生日更有意義。

一直說要在全世界散播歡樂與愛的霍華德，終於出席來寶島後個人首場公益活動，不但和桃園大成國中校隊球員PK籃球賽事、進行一連串趣味互動外，霍華德更在校方安排下，與患有脊髓肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy,簡稱SMA）的黃同學致意，黃同學即便身患罕病，需要在腳上安裝輔助支架才能順利行走，仍堅持每日到校上課，用自己的力量一步一步完成，霍華德被他的故事深深感動，主動為同學穿上他的親筆簽名球衣，讓全場見證溫馨時刻。

雲豹球員們全場不斷鼓勵同場較勁的大成校隊球員，更大力讚賞年輕球員擁有無窮潛力，更充滿天份，希望他們保持努力，持續走在最愛的籃球道路上，透過公益活動和職籃球星互動的大成球員回應：「很開心有防守到霍華德，感受到來自NBA等級的籃球技術，看到職業籃球員來學校，讓我們更加有活力。」

雲豹後衛陳建銘剛好是畢業於大成國中的校友，這次以職業球員身份重回母校，參與全校動員公益活動，讓他倍感特別，他說：「非常開心，尤其有機會跟霍華德一起回母校，看到很多教練跟老師都還記得我，真的很興奮，身為桃園人，我們又是桃園的球隊，期待桃園籃球風氣越來越好。」

雲豹球團表示，霍華德加入球隊後，強烈表達參與公益活動的意願，盼能在籃球場外創造更深遠的影響力，除了這場前進校園的活動外，明天生日當天霍華德將再度前進校園公益活動，要以實際行動深耕桃園在地學校，晚間也會接受球團為他準備的壽星圓夢驚喜計畫。