葡萄牙前鋒C.羅納多（Cristiano Ronaldo）本屆世足被媒體嗆得灰頭土臉，特別是在傳出他想要加盟沙烏地阿拉伯聯賽之後，更是遭到大量新聞與球迷的嘲弄。為何有這麼多人討厭C羅？美媒FOX球評考賀德（Colin Cowherd）提出一個奇怪的理由，他居然認為是C羅長相太帥了。

考賀德在他的節目《The Herd with Colin Cowherd》說：「身為C羅是很辛苦的，如果我有那麼帥，眼前還擺著2億美元年薪（沙烏地聯賽），而且又曾經是世界最佳足球員，我怎麼可能沒有一點傲氣？」他比喻C羅有如美式足球名將湯姆布雷迪（Tom Brady）的英俊長相，同時擁有最高薪名將馬霍莫斯（Patrick Mahomes）的球技。

「他是世上最帥的運動員，即將成為最富有的運動員，又是該領域的頂尖好手。那些在推特出沒的魯蛇酸民們都還妄自尊大呢，如果我是C羅那樣的人（高富帥），我肯定會變成一個超級討厭鬼。」

另一個主持人質疑，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）的成就與C羅不相上下，為何梅西就沒有像C羅那樣耍大牌？考賀德指出是梅西不夠帥（梅西沒有成為內衣模特兒），而且梅西也沒有獲得2億美金年薪的開價。簡言之，考賀德認為C羅是一代天驕，有點脾氣也很正常，任何人擁有C羅那種條件，只怕還會變得比他更討人厭吧。