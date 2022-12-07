西門站從票閘門往6號出口的方向，觀眾將走入第一季「是生是死」關卡中。（Netflix提供）

Netflix日本漫改劇《今際之國的闖關者》上線後便在全球引爆熱議，在爛蕃茄影評網獲得逼近滿分的96％觀眾好評，火速攻上日本、台灣排行榜冠軍寶座，時隔2年，第2季將於本月22日登場，Netflix宣布打造台北今際之國，邀觀眾一起當闖關者，劇中巨型飛船現身台北統一時代百貨戶外廣場，更佈下不同沉浸式遊戲關卡讓全民體驗尋找線索發掘真相，每個觀眾都是闖關者，實際感受劇中「遊戲，有玩沒完？」的刺激快感。

第2季劇情發展到為解開「今際之國」的謎團，也為了回到原本的世界，本是散漫無業青年的有栖與同伴必須闖過一場比一場更艱難也更危險的遊戲，然而遊戲越來越致命，世界也更狂野殘酷，有栖能活著回到現實世界嗎？而他一路走來付出的代價，真的值得嗎？遊戲的幕後主使者究竟是誰？此外日前曝光的超級前導預告中，曾經繁榮的涉谷，如今竟成了雜草叢生的空城，而本季才加盟的山下智久將飾演今際之國裡另一波勢力「梅花K」的首領，粉絲們也引頸期待能否看到山下智久秀出全裸好身材。

Netflix這次為打造「台北今際之國」，12公尺巨型今際之國飛船出現在台北統一時代百貨上空，延續影集第1季最後1集，有栖（山崎賢人 飾）、宇佐木（土屋太鳳 飾）、苣屋（村上虹郎 飾）、水雞（朝比奈彩 飾）4人終於找到了主辦方基地，意外發現遊戲的驚人真相，電視螢幕上出現加納未來（仲里依紗 飾）的影像，宣布第二階段沉浸式「蒐集人頭牌」遊戲正式開始的劇情，如今不僅是今際之國的空中，台北上空也出現了人頭撲克牌飛船，宣告第二階段沉浸式遊戲正式開始，並邀請全台觀眾蒞臨台北統一時代百貨廣場，一起和山崎賢人、土屋太鳳來闖關。